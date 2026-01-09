REKLAMA
Ceny pamięci znowu wystrzelą. Będzie gorzej

Myślałeś, że sytuacja z drogimi pamięciami komputerowymi nie może być gorsza? Nowe doniesienia ujawniają, że w 2026 r. czekają nas dalsze podwyżki.

Albert Żurek
Obecna położenie rynku RAM-u oraz dysków SSD jest niezwykle trudne. W ciągu ostatnich miesięcy ceny pamięci wzrosły kilkukrotnie. Moduły 32 GB DDR5, które wcześniej kosztowały ok. 400 zł dziś są dostępne za 2000 zł. Analitycy uważają, że może być jeszcze gorzej.

Pamięć operacyjna ma być jeszcze droższa. Nadchodzą kolejne podwyżki

Specjaliści z TrendForce przewidują, że ceny kontraktowe obowiązujące na pamięć DRAM mają wzrosnąć o ok. 55-60 proc. w pierwszym kwartale 2026 r. W ostatnich trzech miesiącach 2025 r. konwencjonalne moduły podrożały o ok. 45-50 proc.

Raporty skupiają się jednak na cenach kontraktowych - czyli tych, które producenci sprzętu (takiego jak kości RAM w formatach UDIMM oraz CUDIMM dla stacjonarnych komputerów czy SODIMM dla laptopów) płacą firmom zajmującym się tworzeniem samych modułów DRAM. 

Nie są to zatem przewidywania dla cen detalicznych, które klienci muszą zapłacić za produkty bazujące na pamięci. Trudno stwierdzić, jak sytuacja wpłynie na finalne ceny sklepowe. Możemy jednak wykorzystać prognozę TrendForce i przelicznik, który będzie obowiązywać cen kontraktowych. Jeśli dziś moduły kosztują 2000 zł, dodatkowa podwyżka na poziomie 60 proc. oznaczałyby ceny sięgające 3200 zł.

Czy spodziewamy się aż tak potężnych wzrostów? Patrząc na to, jak bardzo niespodziewanie nadeszły wcześniejsze podwyżki z 400 zł do 2000 zł, tak naprawdę wszystko jest możliwe. Mimo wszystko firmy wciąż chcą sprzedawać swoje moduły zwykłym konsumentom, a wycena na poziomie ponad 3000 zł za zwykły zestaw 32 GB mogłaby spowodować, że tak naprawdę nikt nie będzie chciał ulepszyć swojej maszyny. 

Dla wielu firm może to jednak pozostawać bez znaczenia. Już pierwsi producenci tacy jak Micron wycofali się z rynku elektroniki konsumenckiej, aby skupiać się na profesjonalnych klientach potrzebujących potężnej infrastruktury takiej jak centra danych. 

Czytaj też:

W raporcie TrendForce twórcy zauważają związek między wzrostem cen a przenoszeniem przez dostawców pamięci możliwości produkcyjnych w kierunku serwerów. Firmy zajmujące się tworzeniem modułów DRAM wolą skupić się na bardziej dochodowych technologiach typu HBM, które napędzają akceleratory sztucznej inteligencji. Obecnie możemy mówić o ogromnym zainteresowaniu AI i co najmniej przez kilka lat sytuacja nie powinna się zmienić.

Wcześniejsze przewidywania zakładają, że możemy spodziewać się podwyższonych cen pamięci nawet do 2027-2028 r. Dopóki giganci technologiczni (i nie tylko) będą zgłaszać zapotrzebowanie na sprzęt wymagany do obsługi i trenowania sztucznej inteligencji, nie powinniśmy oczekiwać spadków cen. 

Albert Żurek
09.01.2026 17:20
Tagi: pamięćRAM
