Tak szybkiego RAM-u nie widziałeś. Serio

RAM i dyski SSD stały się rekordowo drogie, ale to nie przeszkadza producentom, aby tworzyć rekordowo szybkie pamięci. O tak szybkim RAM-ie możesz co najwyżej pomarzyć, ale niebawem będzie możliwy. 

Albert Żurek
Patriot CES 2026
Patriot na targach CES 2026 pokazał nowe pamięciowe produkty: szybki RAM DDR5 oraz nowe dyski PCIe 5.0 o superszybkich transferach i dużych pojemnościach. Sprawdźmy, co nowego.

Patriot z nową superszybką pamięcią operacyjną. DDR5 10 000 MT/s

Jeśli śledzicie rynek technologii być już dotarła do was informacja o wysokich cenach pamięci DRAM i NAND. W praktyce wygląda to tak, że moduły o pojemności 32 GB taktowane zegarem 6000 MT/s, które wcześniej kosztowały ok. 400 zł dziś wymagają wydatku na poziomie 2000 zł. Ze względu na trudną sytuację pierwsi producenci wycofują się z rynku konsumenckiego - na taki krok zdecydował się m.in. Micron.

Na szczęście Patriot nie zostawia graczy na lodzie i wprowadza na rynek nowe moduły pamięci operacyjnej DDR5 pod marką Viper Gaming. Do dyspozycji będziemy mieć:

  • Viper Xtreme 5 Aurum Edition - sztandarowy model o prędkościach do 8000 MT/s i pojemności do 64 GB. Wyposażone w duże radiatory z podświetleniem RGB;
  • Viper Elite 5 Ultra - seria dedykowana platformom Intel Core Ultra o prędkościach do 8000 MT/s i pojemności do 96 GB. Procesory Intela są w stanie obsłużyć większe taktowania niż propozycje AMD, w których złotym środkiem jest 6000-6400 MT/s;
  • Viper Steel 5 - prędkości do 8600 MT/s i pojemności sięgające 128 GB i radiatory z minimalistyczną obudową.

Te warianty powinny trafić na rynek jeszcze w 2026 r. - zakładając, że sytuacja z cenami się nieco unormuje. Zestaw pamięci 8600 MT/s o pojemności 128 GB w dzisiejszych czasach może być naprawdę drogi. 

Oprócz gotowych produktów firma też zapowiedziała rekordowo szybkie moduły DDR5 o prędkościach 10000 MT/s. Takie wartości praktycznie stanowią maksymalne wartości, które platforma DDR5 jest w stanie zaoferować. Większość obecnych procesorów, chipsetów nawet nie gwarantuje obsługi tak szybkich modułów - w przypadku płyt głównych Z890 dla Intel Core Ultra 200S jest to 9200 MT/s. Natomiast w najlepszych płytach X870E dla procesorów Ryzen 9000 znajdziemy wsparcie dla pamięci 8200 MT/s.

Pamiętajmy, że standardowa prędkość dla tej technologii to 4800 MT/s, natomiast już w przypadku poprzedniej generacji DDR4 osiągano takie wartości. Dlatego 10000 MT/s dla przyszłych procesorów Intel Core lub AMD Ryzen być może będzie możliwe, ale najprawdopodobniej będą to moduły zarezerwowane dla najbardziej wymagających użytkowników.

Więcej o pamięci przeczytasz na Spider's Web:

Są też dyski PCIe Gen 5 od Patriota

Sytuacja z drogą pamięcią dotyczy przede wszystkim RAM-u, ale dyski SSD też nie pozostały bez konsekwencji. Nośnik 1 TB PCIe 4.0, który kupowałem w 2024 r. za ok. 220 zł dziś kosztuje ok. 600 zł. Patriot wprowadza na rynek dyski SSD w nowocześniejszej technologii PCIe 5.0:

  • PV593 o pojemności do 4 TB z odczytem do 14000 MB/s i zapisem 13000 MB/s - najszybsza propozycja w ofercie Patriot;
  • PV563 i PV563H o pojemności 4 TB z odczytem do 14000 MB/s i zapisem 11000 MB/s - trochę wolniejsze, lecz wciąż piekielnie szybkie;
  • PV563H z aluminiowym radiatorem - dobry dla płyt głównych, którym brakuje wbudowanego radiatora w postaci osłony na PCB.
Dobrze widzieć, że producenci pamięci nie zostawiają graczy na lodzie, tylko wprowadzają an rynek nowe produkty. Nawet pomimo wyjątkowo trudnej sytuacji.

Albert Żurek
07.01.2026 15:45
Tagi: Dysk SSDpamięćRAM
