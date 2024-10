Takie są najnowsze procesory Intel Core Ultra 200S. Oto co oferują

Co jeszcze jest nowe? Co prawda zintegrowane układy graficzne w tego typu procesorach, które są przecież stworzone do pracy z dedykowanym GPU, nie mają aż tak dużego znaczenia, ale Intel ulepszył ten aspekt. Procesory mają nowe układy graficzne Xe wyposażone w 4 jednostki Xe i 4 jednostki raytracingu. Jak to ma przekładać się na wydajność? Ma być dwa razy szybciej niż w poprzedniej generacji procesorów Intel Core dla desktopów.