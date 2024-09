Intel ma plan na odbicie się od dna. Co z fabryką w Polsce?

Intel ma za sobą ciężki kwartał, w trakcie którego udowodniono mu sprzedaż wadliwych procesorów - Intel Core 13 i 14 generacji, ze względu na co koncern został pozwany, a mimo to Intel zadeklarował, że nie wycofa z półek problematycznych produktów. Sytuacja poskutkowała zanurkowaniem wartości akcji firmy na giełdzie i niezbyt zadowalającym dla inwestorów zamknięciem drugiego kwartału bieżącego roku.



Teraz, by uniknąć zjedzenia przez konkurencję, dyrektor generalny Intela podjął dość radykalną decyzję o rozdzieleniu koncernu na dwie firmy.