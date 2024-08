Intel mógłby być dziś potęgą na miarę Nvidii czy Microsoftu. Podjął jedną złą decyzję

Intel to absolutna legenda świata informatyki i nic dziwnego. Jej układy o architekturze x86 przez długie dekady stanowiły serca większości komputerów osobistych na świecie. To gigant trwający już od dekad, który przeżył niejeden kryzys - choć bieżący wydaje się jednym z największych. Tym bardziej musi być upokarzająca dla zarządu świadomość, że to Nvidia jako pierwszy podmiot z branży układów scalonych osiągnął kapitalizację rynkową przekraczającą bilion dolarów. Ten śmieszny producencik kart graficznych do gierek wideo to na dziś jedna z największych światowych potęg - choć niezupełnie za sprawą tych kart graficznych.