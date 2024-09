Czy kupisz PlayStation 6 z sercem od Intela? Bo o to toczy się walka

Konsolowe giganty, takie jak PlayStation i Xbox, od lat korzystają z technologii AMD, co ma kluczowe znaczenie dla ich wydajności i możliwości. Zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X są napędzane przez zaawansowane układy SoC (System on Chip) od AMD, które łączą w sobie procesory Zen 2 oraz karty graficzne RDNA2. Dzięki temu obie konsole oferują znacznie wyższą wydajność w porównaniu do swoich poprzedników, co przekłada się na lepsze wrażenia z gry dla użytkowników.