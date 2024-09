PlayStation 5 Pro to idealny prezent dla Microsoftu. Darmowy sondaż przed planowaną rewolucją

Problemy Xboxa zaczęły się już od generacji konsol Xbox One, kiedy to Microsoft zraził do siebie graczy proponując wymuszoną łączność internetową do grania, wydawania znacznych kwot na obowiązkowe kontrolery ruchowe Kinect czy mówiąc więcej o możliwościach telewizyjno-multimedialnych swojej konsoli niż o samych grach wideo. PlayStation bardzo umiejętnie wykorzystało ten kryzys, porywając serca znacznej większości konsolowych graczy i do dziś pozostając topową konsolowa marką - ustępując tylko Nintendo.