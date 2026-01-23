REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung Galaxy S26 Ultra nie zniszczy portfela. Ale i tak oberwiesz

Wysokie koszty pamięci mogą nie wpływać na ceny Samsungów Galaxy S26. Producent walczy o to, by telefony nie podrożały. Dobre czasy się skończyły.

Albert Żurek
Samsung Galaxy S26 Ultra odarty z tajemnicy - wiemy wszystko
REKLAMA

Cała branża elektroniki użytkowej zmaga się z trudną sytuacją na rynku pamięci DRAM i NAND. Większość zapasów została już zarezerwowana przez firmy zajmujące się sprzętem dedykowanym centrom danych obsługującym sztuczną inteligencję. Dotyczy to również roducentów smartfonów. Samsung ma na to plan.

REKLAMA

Samsung walczy o ceny sztandarowych smartfonów. S26 Ultra bez zmian

Jak podaje południowokoreański serwis iNews24, Samsung stara się zrobić wszystko, by wprowadzić Galaxy S26 Ultra w cenie zbliżonej do zeszłorocznego Galaxy S25 Ultra. Sprzęt w wersji 256 GB kosztował 6399 zł (ok. 1300 dol. w USA) i w tym roku podobny poziom ma być docelowo utrzymany.

Ceny modelu z ubiegłego roku ustalono w momencie, gdy rynek pamięci DRAM i NAND znajdował się w stabilnej sytuacji. Samsung i inni popularni producenci mają obecnie płacić nawet trzy razy więcej za identyczną ilość RAM-u niż jeszcze rok temu. 

To powoduje obniżenie marży, a co za tym idzie - mniejszy zarobek dla producenta. W przypadku urządzeń z najwyższej półki są one najczęściej bardzo wysokie. Aby móc utrzymać dotychczasową cenę, Samsung będzie musiał wykonać kilka zmian w promocji urządzeń zamawianych w przedsprzedaży.

Istnieje duża szansa, że zrezygnuje z popularnej promocji zakładającej podwojenie przestrzeni na pliki dla pierwszych kupujących. Dotychczas wyglądało to tak, że w przedsprzedaży pośredni wariant 512 GB był dostępny w cenie wersji 256 GB, przez co nie opłacało się zakupować niższego modelu. Takie promocje Samsung stosuje od wielu lat, by zwiększyć sprzedaż i opłacalność swoich urządzeń.

Oprócz większej pamięci w cenie niższej firma oferuje również inne promocje, np. odkup starego urządzenia. Trudna sytuacja na rynku pamięci ma jednak sprawić, że w tym roku korzyści zostaną albo ograniczone, albo całkowicie usunięte. 

Czytaj też:

Jeśli wszystko dobrze się potoczy, klienci i tak oberwą

Niektórzy eksperci z branży uważają, że Samsungi Galaxy S26 mogą podrożeć w niektórych regionach. Pamiętajmy, że na ceny detaliczne obowiązujące w Polsce wpływa również kurs złotówki. Przykładowo Galaxy S24 Ultra i S25 Ultra w Stanach Zjednoczonych kosztowały 1299 dol, w Polsce S25 Ultra został wyceniony na 6399 zł, gdy za wcześniejszy model trzeba było zapłacić 6599 zł. 

REKLAMA

Nawet jeśli ceny pozostaną takie same, rezygnacja z promocji z podwojeniem pamięci nieco obniży opłacalność nadchodzącego Galaxy S26 Ultra oraz innych modeli z serii S26. Premiera smartfonów odbędzie się pod koniec lutego.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
23.01.2026 08:07
Tagi: pamięćSamsungSmartfony
Najnowsze
7:51
Wymiana dowodu w mObywatelu to złoto. Ale na jednym prawie poległem
Aktualizacja: 2026-01-23T07:51:07+01:00
6:33
Historia Europy drży przez młotek. Niezwykłe znalezisko
Aktualizacja: 2026-01-23T06:33:00+01:00
6:31
Zagadkowy odcisk w jaskini. Odkryli najstarszy podpis człowieka
Aktualizacja: 2026-01-23T06:31:00+01:00
6:12
Polska dosypuje Rakom pocisków. Zbroimy się na potęgę
Aktualizacja: 2026-01-23T06:12:00+01:00
5:57
Kosmos powstał inaczej, niż sądzono. Neutrina wracają do gry
Aktualizacja: 2026-01-23T05:57:00+01:00
5:35
Odkryli brakujące ogniwo w ewolucji Wszechświata. To było jedzenie bez trzymanki
Aktualizacja: 2026-01-23T05:35:00+01:00
22:05
Taki jest plan na Xboxa. Microsoft zmienia strategię
Aktualizacja: 2026-01-22T22:05:03+01:00
21:36
YouTube z masą nowości. Nie ucieszysz się
Aktualizacja: 2026-01-22T21:36:37+01:00
21:15
Unia Europejska chce nowego zakazu. Stare kable na złom
Aktualizacja: 2026-01-22T21:15:08+01:00
21:11
Huawei zachwyci. Tym razem smartfonami
Aktualizacja: 2026-01-22T21:11:34+01:00
20:14
Samsung szykuje nowy gadżet. Kupisz razem z Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-01-22T20:14:38+01:00
18:30
Orange daje ci 20 GB. Bierz, bo za darmo
Aktualizacja: 2026-01-22T18:30:12+01:00
18:10
Duńczycy wściekli na USA. Dają upust przez dwie aplikacje
Aktualizacja: 2026-01-22T18:10:09+01:00
18:06
Gmina: przez kaucję zapłacicie więcej. Ministerstwo: nie no, bez przesady
Aktualizacja: 2026-01-22T18:06:08+01:00
18:03
Lodowe tsunami w Mikoszewie. Bałtyk pokazał dziwną twarz
Aktualizacja: 2026-01-22T18:03:40+01:00
18:02
Tylu żołnierzy ma polskie wojsko. Są najnowsze dane
Aktualizacja: 2026-01-22T18:02:42+01:00
18:01
Gramofony wracają do łask. Sony ma coś dla tych, którzy lubią nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T18:01:00+01:00
17:34
Robot-śmigłowiec wytropi okręty podwodne. Już go testują
Aktualizacja: 2026-01-22T17:34:41+01:00
17:32
Zielona transformacja w wersji smart. Co daje IoT w biznesie?
Aktualizacja: 2026-01-22T17:32:24+01:00
16:48
Motorola znowu zachwyci. Po co kupować drogi telefon?
Aktualizacja: 2026-01-22T16:48:41+01:00
16:43
Wielka aktualizacja starszych telewizorów TCL. Szykuj się na nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T16:43:21+01:00
15:13
Atak na polską elektrociepłownię. Prokuratura wkracza do akcji
Aktualizacja: 2026-01-22T15:13:27+01:00
15:06
Mesh Wi-Fi czy zwykły router? Co lepsze?
Aktualizacja: 2026-01-22T15:06:34+01:00
15:05
Jest pomysł na przyszłość PDF-ów. To prezentacje i... podcasty
Aktualizacja: 2026-01-22T15:05:36+01:00
15:02
Mój laptop właśnie stał się Xboxem. Twój może też
Aktualizacja: 2026-01-22T15:02:02+01:00
14:57
Polski Pentagon to nowe CPK. Tak ma wyglądać Kwatera Główna RP
Aktualizacja: 2026-01-22T14:57:04+01:00
13:51
Nintendo Switch 2 w cenie, jakiej zaraz nie zobaczysz. Kupuj, zanim podrożeje
Aktualizacja: 2026-01-22T13:51:19+01:00
13:32
Netflix zmienia aplikację. Będziesz scrollować seriale jak na TikToku
Aktualizacja: 2026-01-22T13:32:36+01:00
13:08
Koniec z przepłacaniem. OnePlus 15R ma wszystko, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-01-22T13:08:49+01:00
13:00
Potężny huk nad Trójmiastem. Rosyjski samolot zbliżył się do granicy
Aktualizacja: 2026-01-22T13:00:35+01:00
11:59
Nadciąga superszybki internet z kosmosu. Starlink przy nim to żółw
Aktualizacja: 2026-01-22T11:59:49+01:00
11:14
Galaxy Z Fold 8 z nowym ekranem. To może być przełom składaków
Aktualizacja: 2026-01-22T11:14:23+01:00
10:50
Gry Nintendo już po polsku. Gram i wciąż nie dowierzam, piękna zmiana
Aktualizacja: 2026-01-22T10:50:47+01:00
10:31
Apple chce nam wcisnąć gadżet, który już raz poległ. Nic się nie nauczyli
Aktualizacja: 2026-01-22T10:31:50+01:00
10:01
Huawei FreeClip 2 to słuchawki czy biżuteria? Moja żona je pokochała
Aktualizacja: 2026-01-22T10:01:28+01:00
9:44
Małpki poza kaucją to absurd. Rząd "daje sobie czas", a tu trzeba działać
Aktualizacja: 2026-01-22T09:44:51+01:00
9:19
Mam dość nudnych telefonów. Producenci wreszcie przejrzeli na oczy
Aktualizacja: 2026-01-22T09:19:43+01:00
8:59
Galaxy Ring zyska nowe moce. Samsung szykuje znaczące ulepszenia
Aktualizacja: 2026-01-22T08:59:44+01:00
8:17
Siri, zdejmij maskę. Apple właśnie oddał iPhone'a w ręce Google'a
Aktualizacja: 2026-01-22T08:17:43+01:00
7:51
Kometa 3I/Atlas to chemiczny kameleon. Kopernik miał rację
Aktualizacja: 2026-01-22T07:51:43+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA