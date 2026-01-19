Motorola Edge 60 Neo to tania odpowiedź na absurdalnie drogie małe smartfony

Ładowanie...

Mowa o nowej Motoroli Edge 60 Neo. To następczyni uwielbianej przez Polaków Edge 40 Neo. To jeden z najtańszych małych smartfonów na rynku.

Motorola Edge 60 Neo - nieduży smartfon do 1500 zł.

Chcąc kupić stosunkowo niewielki smartfon z ekranem o przekątnej poniżej 6,5 cali najczęściej trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych. Samsung Galaxy S25 z wyświetlaczem o przekątnej 6,2 cala obecnie kosztuje 3500 zł, a iPhone 17 z 6,3-calowym panelem - 4000 zł.

Z kolei Motorola Edge 60 Neo zapewnia 6,36-calowy ekran pOLED o rozdzielczości FullHD+ i odświeżeniu 120 Hz - w Polsce ma kosztować tylko 1499 zł. Mówimy zatem o ponad 2,5-krotnej różnicy. Urządzenie poza kompaktowymi wymiarami charakteryzuje się niezłą specyfikacją:

prcoesor: MediaTek Dimensity 7400;

pamięć: 8 lub 12 GB RAM LPDDR4X oraz 256 bądź 512 GB wbudowanej przestrzeni na dane uMCP;

akumulator: 5200 mAh;

ładowanie: przewodowe 68 W, bezprzewodowe 15 W;

aparat tylny: główny 50 Mpix LYT-700C z OIS, teleobiektyw 3x 10 Mpix, szeroki 13 Mpix;

aparat przedni: 32 Mpix;

wodoszczelność: IP69, IP68;

masa i wymiary: 174,5 g, 154,11 × 71,24 × 8,09 mm.

Producent chwali się również wytrzymałą obudową i standardem MIL-STD 810H. Ekran ma być chroniony szkłem Gorilla Glass 7i, ramka została wykonana z plastiku, a panel tylny wykończono silikonem o teksturze przypominającej skórę. Całość działa pod kontrolą Androida 15 i będzie otrzymywać aktualizacje przez następne cztery lata - aż do Androida 19.

Nie brakuje również wsparcia WiFi 6E (2,4, 5 i 6 GHz) oraz dual SIM, w tym elektronicznej karty eSIM. Najważniejszy wyróżnik urządzenia to przekątna ekranu 6,36 cala. To niewielki wyświetlacz jak na dzisiejsze czasy, szczególnie gdy większość telefonów ze średniej półki cenowej wyposaża się w wyświetlacze ok. 6,7 cala.

Czy aby na pewno warto dopłacać do małego telefonu?

Warto zauważyć, że w dużo niższych cenach można kupić inne modele Motoroli. Jedną z nich jest Edge 60 Fusion z 6,67-calowym zakrzywionym ekranem, akumulatorem 5200 mAh i ładowaniem, a drugą - Motorola Moto G86 z płaskim panelem o przekątnej 6,67 cala, akumulatorem 5200 mAh oraz ładowaniem 30 W.

Oba urządzenia oferują bardzo podobne możliwości techniczne. Największą przewagą nowej Edge 60 Neo jest mniejszy ekran i lepszy zestaw fotograficzny obejmujący dodatkowy teleobiektyw o 3-krotnym zbliżeniu optycznym. Jeśli nie potrzebujecie bardziej zaawansowanych zdjęć i nie przeszkadza wam nieco większy rozmiar - dużo tańsza G86 kosztująca mniej niż 900 zł powinna być lepszym wyborem.

Dla tych, którzy koniecznie chcą nabyć stosunkowo niewielki (jak na dzisiejsze czasy) telefon, nowa Edge 60 Fusion wygląda na dobrą opcję. Chociaż osobiście poczekałbym aż stanieje do ok. 1200-1300 zł.

Albert Żurek 19.01.2026 20:32

