Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu

Pod koniec 2025 r. wprowadzono na rynek dwa modele: vivo x300 Pro oraz Oppo Find X9 Pro, dla których opracowano specjalne etui wspierające dodatkowy długi obiektyw, oferujący prawdziwe zbliżenie bezstratne. Honor ma być trzecią marką, która wejdzie z własnym rozwiązaniem tego typu.

Honor też zrobi smartfon z doczepianym teleobiektywem

Honor w chińskim serwisie społecznościowym Weibo zapowiedział nadchodzący smartfon - Honor Magic 8 RSR. To specjalna wersja wprowadzonego ostatnimi czasy do Polski modelu Magic 8 Pro. Dotychczasowy model oferuje bardzo dobry zestaw fotograficzny wyposażony w trzy moduły: główny 50 Mpix, teleobiektyw 200 Mpix o 3,7-krotnym zbliżeniu optycznym oraz szeroki 50 Mpix z funkcją makro.

W nadchodzącym Magic 8 RSR producent powinien zastosować identyczne moduły, z jedną zasadniczą różnicą. Sprzęt ma wspierać specjalne akcesorium, w postaci odczepianego obiektywu, który ma wspomagać wbudowany teleobiektyw peryskopowy o niemal 4-krotnym zbliżeniu optycznym.

Grafiki zamieszczone przez Honora potwierdzają, że dedykowany obiektyw ma zwiększyć natywny zoom o 2,35x. To dokładnie takie same wartości, jak zastosowali vivo oraz Oppo w swoich akcesoriach.

Teleobiektywy peryskopowe implementowane w dzisiejszych smartfonach są w stanie zapewnić naprawdę imponujące efekty zbliżeń na zdjęciach. Fizyki jednak nie oszukamy i wartości przekraczające fizyczne możliwości teleobiektywu są realizowane za sprawą wycinku z matrycy - nie bez powodu obiektywy peryskopowe łączy się z czujnikami o rozdzielczości 200 Mpix. Dodatkowy fizyczny obiektyw ma na celu wzmocnić możliwości teleobiektywu.

Widać nowy trend na rynku smartfonów. Ale czy przeżyje?

Ci, którzy potrzebują lepszej jakości, mogą sięgnąć po dedykowane akcesorium w postaci doczepianego obiektywu. W ofercie na start vivo oferowało zestaw z modułem w domyślnej cenie modelu X300 Pro, aby nieco uatrakcyjnić sprzęt. Trudno powiedzieć, czy Honor podejdzie do sprawy w podobny sposób. I czy wprowadzi urządzenie do Polski, ponieważ Magic 7 RSR ominął kraj nad Wisłą.

Na koniec dodam, że wystające obiektywy w smartfonach nie są zupełną nowością na rynku. Motorola dla modelu Moto Z oferowała dedykowane etui z matrycą 12 Mpix i wysuwanym obiektywem. Samsung stworzył natomiast hybrydę telefonu i aparatu - Galaxy S4 Zoom. Pomysły te jednak nie były kontynuowane. Z nowym podejściem Chińczyków może być podobnie i to tylko chwilowy trend.

Albert Żurek 19.01.2026 16:07

