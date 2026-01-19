REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu

W ostatnich tygodniach pojawia się coraz więcej smartfonów z doczepianymi "trąbami". To już trzeci w ostatnim czasie, a spodziewam się ich znacznie więcej.

Albert Żurek
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
REKLAMA

Pod koniec 2025 r. wprowadzono na rynek dwa modele: vivo x300 Pro oraz Oppo Find X9 Pro, dla których opracowano specjalne etui wspierające dodatkowy długi obiektyw, oferujący prawdziwe zbliżenie bezstratne. Honor ma być trzecią marką, która wejdzie z własnym rozwiązaniem tego typu.

REKLAMA

Honor też zrobi smartfon z doczepianym teleobiektywem

Honor w chińskim serwisie społecznościowym Weibo zapowiedział nadchodzący smartfon - Honor Magic 8 RSR. To specjalna wersja wprowadzonego ostatnimi czasy do Polski modelu Magic 8 Pro. Dotychczasowy model oferuje bardzo dobry zestaw fotograficzny wyposażony w trzy moduły: główny 50 Mpix, teleobiektyw 200 Mpix o 3,7-krotnym zbliżeniu optycznym oraz szeroki 50 Mpix z funkcją makro.

W nadchodzącym Magic 8 RSR producent powinien zastosować identyczne moduły, z jedną zasadniczą różnicą. Sprzęt ma wspierać specjalne akcesorium, w postaci odczepianego obiektywu, który ma wspomagać wbudowany teleobiektyw peryskopowy o niemal 4-krotnym zbliżeniu optycznym.

Grafiki zamieszczone przez Honora potwierdzają, że dedykowany obiektyw ma zwiększyć natywny zoom o 2,35x. To dokładnie takie same wartości, jak zastosowali vivo oraz Oppo w swoich akcesoriach.

Teleobiektywy peryskopowe implementowane w dzisiejszych smartfonach są w stanie zapewnić naprawdę imponujące efekty zbliżeń na zdjęciach. Fizyki jednak nie oszukamy i wartości przekraczające fizyczne możliwości teleobiektywu są realizowane za sprawą wycinku z matrycy - nie bez powodu obiektywy peryskopowe łączy się z czujnikami o rozdzielczości 200 Mpix. Dodatkowy fizyczny obiektyw ma na celu wzmocnić możliwości teleobiektywu.

Czytaj też:

Widać nowy trend na rynku smartfonów. Ale czy przeżyje?

Ci, którzy potrzebują lepszej jakości, mogą sięgnąć po dedykowane akcesorium w postaci doczepianego obiektywu. W ofercie na start vivo oferowało zestaw z modułem w domyślnej cenie modelu X300 Pro, aby nieco uatrakcyjnić sprzęt. Trudno powiedzieć, czy Honor podejdzie do sprawy w podobny sposób. I czy wprowadzi urządzenie do Polski, ponieważ Magic 7 RSR ominął kraj nad Wisłą.

REKLAMA

Na koniec dodam, że wystające obiektywy w smartfonach nie są zupełną nowością na rynku. Motorola dla modelu Moto Z oferowała dedykowane etui z matrycą 12 Mpix i wysuwanym obiektywem. Samsung stworzył natomiast hybrydę telefonu i aparatu - Galaxy S4 Zoom. Pomysły te jednak nie były kontynuowane. Z nowym podejściem Chińczyków może być podobnie i to tylko chwilowy trend.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
19.01.2026 16:07
Tagi: honorOppoSmartfonyVIVO
Najnowsze
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
13:56
Okręty USA dostaną zabójcze lasery. To koniec ery amunicji
Aktualizacja: 2026-01-19T13:56:44+01:00
13:16
Siedział na lotnisku 9 dni z zagłuszarką. "Totalna kompromitacja służb"
Aktualizacja: 2026-01-19T13:16:15+01:00
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
9:55
Drugie metro w Polsce rusza na serio. Rząd obiecuje kasę
Aktualizacja: 2026-01-19T09:55:09+01:00
9:01
CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi
Aktualizacja: 2026-01-19T09:01:54+01:00
8:54
Twórcy GTA VI dostali poruszającą prośbę. Trudno ją zignorować
Aktualizacja: 2026-01-19T08:54:36+01:00
8:26
Zamiast wiecznego plastiku - znikający materiał. Wymyślili coś genialnego
Aktualizacja: 2026-01-19T08:26:30+01:00
8:11
Gamingowe trendy 2026. Lepiej już było, mamy czas paradoksów
Aktualizacja: 2026-01-19T08:11:45+01:00
7:43
Nie, Galaxy S26 Ultra nie przejmie barw iPhone'a. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-01-19T07:43:25+01:00
6:40
PKP Intercity szykuje luksusy dla pasażerów. W szybkich pociągach będzie nowa klasa
Aktualizacja: 2026-01-19T06:40:00+01:00
6:20
Gmail pożegnał beztroski internet. Zapamiętajmy tę datę 
Aktualizacja: 2026-01-19T06:20:00+01:00
6:00
2016 to krzyk rozpaczy. Nie umiemy stworzyć lepszej przyszłości, ale udoskonalamy przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-19T06:00:00+01:00
16:20
Znaleźli gorącą niespodziankę pod Podhalem. Mieszkańcy odczują zmianę
Aktualizacja: 2026-01-18T16:20:00+01:00
16:10
Gry na Xboxa za darmo coraz bliżej. Chyba podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-18T16:10:00+01:00
16:09
To może być przyszła polska superbroń. Młot na bunkry wszedł do służby
Aktualizacja: 2026-01-18T16:09:13+01:00
16:00
NASA za chwilę leci na Księżyc. Artemis II stoi już na wyrzutni
Aktualizacja: 2026-01-18T16:00:00+01:00
15:00
Odkryli tajemniczą kosmiczną nekropolię. Struktura z żelaza o niewyobrażalnej skali
Aktualizacja: 2026-01-18T15:00:36+01:00
11:15
Kometa 3I/Atlas i sygnał "Wow!". Czy obcy rozmawiają przez radio?
Aktualizacja: 2026-01-18T11:15:27+01:00
7:50
Fuzja jądrowa ma zasilić świat. Dlaczego wciąż jej nie okiełznaliśmy?
Aktualizacja: 2026-01-18T07:50:00+01:00
7:40
Aplikacja pyta czy jesteś martwy. To hit wśród żywych
Aktualizacja: 2026-01-18T07:40:00+01:00
7:30
Jak włączyć VPN w Windowsie? Poradnik
Aktualizacja: 2026-01-18T07:30:00+01:00
7:20
System, który obroni nie wojsko, a zwykłych ludzi. Drony się nie przebiją
Aktualizacja: 2026-01-18T07:20:00+01:00
7:10
Niewinny żart kolei wywołał wojnę. Ludzie, dajcie spokój
Aktualizacja: 2026-01-18T07:10:00+01:00
7:00
Prawie 400 km w godzinę i to pociągiem. Chcę to w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-18T07:00:00+01:00
16:50
Największa ofiara Microsoftu. Ten standard mógł zmienić rynek
Aktualizacja: 2026-01-17T16:50:00+01:00
16:40
Ryanair powiedział Muskowi "nie". "Skończony idiota"
Aktualizacja: 2026-01-17T16:40:00+01:00
16:30
ChatGPT z reklamami. Zapłacisz, a i tak będą
Aktualizacja: 2026-01-17T16:30:00+01:00
16:20
Telewizor na lata? Sprawdzili, czego unikać
Aktualizacja: 2026-01-17T16:20:00+01:00
16:10
Małżeństwa jednopłciowe? Ministerstwo cyfryzacji mówi, że jest gotowe
Aktualizacja: 2026-01-17T16:10:00+01:00
16:00
Chrome wreszcie gotowy na trendującą nowość. Będziesz zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-17T16:00:00+01:00
10:16
3I/Atlas psuje podręczniki. To nie jest zwykła skała
Aktualizacja: 2026-01-17T10:16:01+01:00
7:50
Zamiast dusić procesory, będą wysyłać dane radiem. "Mózg będzie na zewnątrz"
Aktualizacja: 2026-01-17T07:50:00+01:00
7:40
Garmin Connect+ po 10 miesiącach. Tak to można
Aktualizacja: 2026-01-17T07:40:00+01:00
7:30
Połączą ziemski czas z księżycowym. Bez tego nie zawojują Srebrnego Globu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:30:00+01:00
7:20
Rozebrali rosyjski cud techniki. Z przodu liceum, w środku muzeum
Aktualizacja: 2026-01-17T07:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA