Realme ma smartfon jak powerbank. To jedyny sensowny kierunek w 2026 r.

Po pierwszych zapowiedziach Realme przeszło do czynów i już 29 stycznia zaprezentuje swój nowy model P4 Power z imponującą baterią 10,001 mAh. Producent deklaruje, że zapewni (przy niewielkim użytkowaniu) 3 dni spokojnej pracy z telefonem, co jest brzmi bardzo realnie. Dla porównania: Oppo Find X9 Pro z baterią 7,500 mAh w testach pozwalał na ponad dwa dni pracy bez kontaktu z ładowarką.

Co ciekawe, P4 Power będzie obsługiwać "odwrotne ładowanie", co pozwoli na całkiem efektywne wykorzystanie baterii krzemowo-węglowej. Warto zauważyć, że taką pojemność oferuje wiele popularnych powerbanków. Co ciekawe, całość zamknięto w dość smukłej obudowie o wadze zaledwie 218 g.

O marce Realmy już pisaliśmy na łamach Spider'sWeb:

Co prawda najnowszy Realme nie przebija modelu Honor 2 Power, który po zastosowaniu akumulatora o pojemności 10,080 mAh i grubości zaledwie 8 mm waży tylko 216 g, ale póki co ten model jest dostępny tylko w Chinach. Wprowadzając P4 Power na rynek indyjski oznacza, że Realme praktycznie podchodzi do ekspansji na kolejne rynki ze swoim produktem.

Czy poza pojemnym akumulatorem, smartfon obroni się resztą podzespołów?

Dla porównania: kompletnie inną strategię stosuje Apple. Zamiast znacząco zwiększyć pojemność baterii (iPhone 17 Pro to zaledwie 3,988 mAh w wersji z fizyczną kartą SIM), stawia na optymalizację oprogramowania i procesora. Te działania, choć skuteczne, nie są tak efektywne jak fizycznie większa bateria.

Czas pokaże, która metoda okaże się skuteczniejsza, choć osobiście wątpię, by iPhone kiedykolwiek wytrzymał dwa pełne dni pracy bez ładowania. Widać to po moim Apple Watch Ultra 3 - muszę ładować go co 3 dni, podczas gdy Garmin czy Huawei potrafią działać niemal miesiąc...

Piotr Konopnicki 20.01.2026 14:07

