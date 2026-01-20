REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Realme ma smartfon jak powerbank. To jedyny sensowny kierunek w 2026 r.

Świeżo zaprezentowany smartfon od Realme P4 Power otrzymał ogromną baterię, która może stać się rynkowym kamieniem milowym. Tak potężny akumulator ma pozwolić na korzystanie z telefonu przez trzy dni bez konieczności ładowania.

Piotr Konopnicki
Realme P4 Power zaskakuje imponującą baterią. Jaki czas pracy oferuje?
REKLAMA

Po pierwszych zapowiedziach Realme przeszło do czynów i już 29 stycznia zaprezentuje swój nowy model P4 Power z imponującą baterią 10,001 mAh. Producent deklaruje, że zapewni (przy niewielkim użytkowaniu) 3 dni spokojnej pracy z telefonem, co jest brzmi bardzo realnie. Dla porównania: Oppo Find X9 Pro z baterią 7,500 mAh w testach pozwalał na ponad dwa dni pracy bez kontaktu z ładowarką.

Co ciekawe, P4 Power będzie obsługiwać "odwrotne ładowanie", co pozwoli na całkiem efektywne wykorzystanie baterii krzemowo-węglowej. Warto zauważyć, że taką pojemność oferuje wiele popularnych powerbanków. Co ciekawe, całość zamknięto w dość smukłej obudowie o wadze zaledwie 218 g.

REKLAMA

O marce Realmy już pisaliśmy na łamach Spider'sWeb:

Co prawda najnowszy Realme nie przebija modelu Honor 2 Power, który po zastosowaniu akumulatora o pojemności 10,080 mAh i grubości zaledwie 8 mm waży tylko 216 g, ale póki co ten model jest dostępny tylko w Chinach. Wprowadzając P4 Power na rynek indyjski oznacza, że Realme praktycznie podchodzi do ekspansji na kolejne rynki ze swoim produktem.

REKLAMA

Czy poza pojemnym akumulatorem, smartfon obroni się resztą podzespołów?

Dla porównania: kompletnie inną strategię stosuje Apple. Zamiast znacząco zwiększyć pojemność baterii (iPhone 17 Pro to zaledwie 3,988 mAh w wersji z fizyczną kartą SIM), stawia na optymalizację oprogramowania i procesora. Te działania, choć skuteczne, nie są tak efektywne jak fizycznie większa bateria.

Czas pokaże, która metoda okaże się skuteczniejsza, choć osobiście wątpię, by iPhone kiedykolwiek wytrzymał dwa pełne dni pracy bez ładowania. Widać to po moim Apple Watch Ultra 3 - muszę ładować go co 3 dni, podczas gdy Garmin czy Huawei potrafią działać niemal miesiąc...

REKLAMA
Piotr Konopnicki
20.01.2026 14:07
Tagi: AppleBaterieChinyRealmeSmartfony
Najnowsze
14:07
Realme ma smartfon jak powerbank. To jedyny sensowny kierunek w 2026 r.
Aktualizacja: 2026-01-20T14:07:04+01:00
13:26
Polacy kombinują, jak oszukać na kaucji. Ten "spryt" to zwykła głupota
Aktualizacja: 2026-01-20T13:26:51+01:00
12:23
Podniebne czołgi już w Polsce. To prawdziwy potwór na polu walki
Aktualizacja: 2026-01-20T12:23:55+01:00
12:07
PKP Intercity bije rekordy. Ambitny cel coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:07:10+01:00
10:51
Rosję przerazili męscy tancerze w GTA 6. "Moralne zepsucie"
Aktualizacja: 2026-01-20T10:51:24+01:00
10:15
Połączyła PS5, Xboxa i Switcha w jedną konsolę. Czyste szaleństwo
Aktualizacja: 2026-01-20T10:15:34+01:00
9:43
Polska zapłonęła na purpurowo. To był spektakularny pokaz
Aktualizacja: 2026-01-20T09:43:42+01:00
8:56
Samsung mnoży tanie smartfony. To sprytniejsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-01-20T08:56:47+01:00
8:11
Czeskie pociągi wracają na polskie tory. Uwierzysz im tym razem?
Aktualizacja: 2026-01-20T08:11:32+01:00
7:52
LEGO pokazało nowy hit. Słodki, drogi i nie trzeba sprzątać
Aktualizacja: 2026-01-20T07:52:16+01:00
6:45
Gemini możesz teraz poganiać. Tylko może się to na tobie zemścić
Aktualizacja: 2026-01-20T06:45:00+01:00
6:34
Polskie lotniska ze świetną zmianą. Dla pasażerów to skok w nadświetlną
Aktualizacja: 2026-01-20T06:34:00+01:00
6:23
Europa kontratakuje w kosmosie. Zmieniamy układ sił na orbicie
Aktualizacja: 2026-01-20T06:23:00+01:00
6:12
"Populizm" mówi minister o odcięciu social mediów młodym. Ja mówię "cykor"
Aktualizacja: 2026-01-20T06:12:00+01:00
6:01
Mazury będą cmentarzem samolotów całej Europy. "Złom" na wagę złota
Aktualizacja: 2026-01-20T06:01:00+01:00
21:44
Chrome na iPhone z nowością, na którą czekano latami. W końcu się przeniosę
Aktualizacja: 2026-01-19T21:44:13+01:00
21:00
InPost Easy to paczkomaty na całą Europę. Rusza przełomowa usługa
Aktualizacja: 2026-01-19T21:00:33+01:00
20:41
Ile RAM żarłoczna AI zabierze nam z rynku? Policzyli i jest fatalnie
Aktualizacja: 2026-01-19T20:41:42+01:00
20:32
Motorola Edge 60 Neo to tania odpowiedź na absurdalnie drogie małe smartfony
Aktualizacja: 2026-01-19T20:32:03+01:00
20:18
Mały Musk chce od Microsoftu i OpenAI wielkiej kasy. Boli go ego
Aktualizacja: 2026-01-19T20:18:50+01:00
20:01
Copilot w Polsce zrywa krawat. Teraz to luzak i robi filmy za darmo
Aktualizacja: 2026-01-19T20:01:01+01:00
19:47
Powerbanka nie użyjesz w podróży. Męczący zakaz w popularnej linii
Aktualizacja: 2026-01-19T19:47:41+01:00
19:29
W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa
Aktualizacja: 2026-01-19T19:29:33+01:00
18:37
Policja testuje dwa systemy AI. Oba przerażają mnie jako obywatela
Aktualizacja: 2026-01-19T18:37:41+01:00
18:26
Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-19T18:26:31+01:00
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
16:58
Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood
Aktualizacja: 2026-01-19T16:58:59+01:00
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
13:56
Okręty USA dostaną zabójcze lasery. To koniec ery amunicji
Aktualizacja: 2026-01-19T13:56:44+01:00
13:16
Siedział na lotnisku 9 dni z zagłuszarką. "Totalna kompromitacja służb"
Aktualizacja: 2026-01-19T13:16:15+01:00
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
9:55
Drugie metro w Polsce rusza na serio. Rząd obiecuje kasę
Aktualizacja: 2026-01-19T09:55:09+01:00
9:01
CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi
Aktualizacja: 2026-01-19T09:01:54+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA