Polskie ceny realme GT 7. To smartfon z najlepszą baterią na rynku

Cena promocja jest możliwa do osiągnięcia korzystając z promocji cashback trwającej do 22 czerwca. Kupując smartfon z rodziny GT 7 w sieciach Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, Komputronik, Max Elektro, Allegro, realmeshop.pl, simplybuy oraz u operatorów sieci PLAY, PLUS, T-Mobile, należy zarejestrować produkt i przedstawić dowód zakupu (faktura, paragon) na tej stronie internetowej. Zwrot dostaje wykonany przez realme na konto podane we wniosku.