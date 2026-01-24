iPhone 18 Pro (Max), Fold, 18, 18e i Air 2 - wszystko, co wiemy, a wiemy dużo

Ładowanie...

iPhone’y 17, 17 Pro, 17 Pro Max i Air trafiły do sprzedaży zaledwie kwartał temu. Wiele osób zastanawia się, czy teraz jest oby na pewno dobry moment na zakup jednego z nowych telefonów, skoro pojawiają się już atrakcyjne przeceny. Do premiery ich następców pozostało zaś też, tylko i aż, co najmniej 9 miesięcy. W tym roku może pojawić się jednak naprawdę sporo nowości. Jest jednak haczyk.

Najnowsze doniesienia wskazują na to, że Apple zmieni cykl wydawniczy. Jeśli się potwierdzą, to we wrześniu 2026 r. zobaczymy trzy telefony, którymi będą iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max oraz składany iPhone Fold, podczas gdy iPhone 18 ma pojawić się dopiero na wiosnę 2027 r. od razu z iPhone’em 18e (chociaż ciągle czekamy na iPhone’a 17e). Do tego w przyszłości może pojawić się iPhone Air 2.

iPhone 18 Pro (Max) - top topów

W tym roku, podobnie jak w poprzednich, spodziewamy się dwóch topowych telefonów od Apple’a różniących się jedynie gabarytami i rozmiarem akumulatora. Będą nimi iPhone’y 18 Pro i 18 Pro Max z odpowiednio 6,3- i 6,9-calowymi wyświetlaczami. Poza tym będą współdzielić ze sobą podzespoły i specyfikację, tak jak to było w przypadku iPhone’ów 17 Pro i 17 Pro Max i odziedziczą po nich obudowę.

To, co ma się zmienić w tym roku, to wyświetlacze. iPhone’y 18 Pro i 18 Pro Max mogą otrzymać albo mniejszą Dynamiczną Wyspę, albo panele w ogóle bez wycięcia na czujniki potrzebne do działania Face ID w centralnej części na górze panelu. Zamiast tego True Depth, czyli moduł skanowania twarzy użytkownika, może zostać umieszczony pod wyświetlaczem, a wycięcie na kamerkę przesunięte na lewo.

A co jeszcze wiemy o iPhone’ach 18 Pro i 18 Pro Max? W urządzeniach ponownie pojawią się trzy obiektywy 48 Mpix na pleckach w ramach Płaskowyżu Aparatu, a pod nim ma pojawić się półprzezroczyste ceramiczne szkło w okolicy modułu MagSafe o kolorze zbliżonym do aluminiowej obudowy - te dostępne będą trzy: kawowy, fioletowy i ciemnoczerwony. Większy z modeli ma przy tym nieco przytyć.

W kwestii aparatu spodziewamy się również głównego obiektywu ze zmienną przysłoną, a matryca produkowana przez Samsunga ma mieć trzy warstwy. Do tego w specyfikacji mają pojawić się chip Apple A20 wykonany w 2-nanometrowym procesie technologicznym od TSMC ze zintegrowaną pamięcią i obsługą Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM) oraz moduł łączności Apple C2 z obsługą 5G mmWave.

iPhone Fold - pierwszy składak z Cupertino

Tak jak iPhone’y 18 Pro i 18 Pro Max będą topowymi modelami o klasycznej konstrukcji, tak wraz z nimi ma się pojawić pierwszy składany telefon w ofercie firmy z Cupertino. Nie wiadomo, jak będzie się dokładnie nazywał, ale można o można go nazwać mianem iPhone’a Fold, a nie iPhone’a Flip, bo będzie otwierał się w poziome, a nie w pionie. Złożony ma być mniejszy niż iPhone’y mini.

iPhone Fold wyposażony zostanie tym samym w dwa wyświetlacze od Samsunga: w mniejszy i klasyczny zewnętrzny (5,3-5,5”) oraz w większy i elastyczny wewnętrzny (7,6-7,8”, 4:3) bez widocznej zmarszczki na środku. Jego grubość po rozłożeniu ma wynosić jedynie 4,5-4,8 mm z pominięciem Płaskowyżu Aparatu oraz 9 mm lub nieco ponad więcej po złożeniu. Ramka ma być wykonana z tytanu lub tytanu i aluminium.

Podobnie jak w przypadku iPhone’ów 18 Pro i 18 Pro Max, w iPhonie Fold z 2026 r. mają pojawić się kamerka do wideorozmów w lewym górnym rogu zewnętrznego wyświetlacza oraz druga w warstwie pod elastycznym ekranem. Co ciekawe, może zabraknąć w nim skanera twarzy Face ID, a Apple może w tym modelu wrócić do Touch ID w przycisku na boku obudowy - podobnie jak w iPadach Air.

A co z głównym aparatem? Ten na pleckach ma być podwójny i składać się z dwóch obiektywów 48 Mpix, czyli szerokiego i ultraszerokokątnego. W urządzeniu spodziewamy się akumulatora o pojemności od 5400 do 5800 mAh oraz modułu ESIM bez gniazda na karty SIM, tak jak w iPhonie Air z 2025 r. Cena? Tutaj mamy różne doniesienia z zakresu od 1800 do 2500 tys. dol. za bazowy model.

iPhone 18 i 18e - tanio, dobrze, późno

Bazowe modele iPhone’ów od lat prezentowane były w towarzystwie telefonów z serii iPhone Pro, ale w tym roku to może się zmienić. Tak jak we wrześniu 2026 r. do sprzedaży mają trafić iPhone’y 18 Pro, 18 Pro Max i Fold, tak na iPhone’a 18 możemy poczekać nieco dłużej, bo aż do wiosny 2027 r.

Jakich zmian spodziewamy się w tym modelu? Przede wszystkim nieco mniej zaawansowanego przycisku Sterowanie Aparatem bez płytki dotykowej, co pozwoliłoby firmie zaoszczędzić na jego produkcji oraz 12 GB pamięci operacyjnej. Poza tym o tym modelu nie wiemy jeszcze zbyt wiele.

Co przy tym ciekawe, iPhone 18 może zadebiutować w towarzystwie iPhone’a 18e, ale o nim wiemy jeszcze mniej, bo nadal czekamy na premierę… iPhone’a 17e. Wygląda jednak na to, że telefony z obu tych linii (bazowej oraz e) mogą pojawiać się teraz co roku po kilku miesiącach od premiery topowych modeli.

A co z iPhone’em Air 2?

iPhone Air nie okazał się hitem, a chociaż Apple planował jego następcę, to może swoje plany zrewidować. Jednym z pomysłów firmy z Cupertino na usprawnienie tego modelu było dodanie drugiego obiektywu aparatu. Czas jednak pokaże, czy takowy telefon w ogóle powstanie.

Piotr Grabiec 24.01.2026 07:01

