REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Nowy iPhone z lepszym wyświetlaczem. Dzięki Samsungowi

Wygląda na to, że Samsung ulepszy wyświetlacze przyszłych iPhone’ów. Opracował technologię, dzięki której ekrany smartfonów Apple'a mogą być jaśniejsze.

Albert Żurek
Składany iPhone Bateria
REKLAMA

Jak wynika z doniesień branżowych, iPhone Fold ma być pierwszym smartfonem producenta wyposażonym w technologię CoE (Color Filter on Encapsulation). Rozwiązanie nie tylko przyda się w pierwszym składaku Apple’a, ale też kolejnej generacji cienkiego iPhone’a Air. 

REKLAMA

Samsung ulepszy ekrany iPhone’ów. Będą jaśniejsze i cieńsze

Nie jest tajemnicą, że to Samsung w głównej mierze dostarcza Apple’owi ekrany do iPhone’ów. To trochę ironiczne, ponieważ na rynku mobilnym Samsung i Apple to najwięksi konkurenci. Od lat to właśnie seria Galaxy S stanowi bezpośrednią odpowiedź na iPhone’y. 

Ostatnimi czasy Samsung nawet pokazał nową generację składanego wyświetlacza, który może trafić do nadchodzącego iPhone’a Fold oraz Z Folda 8. W rozwiązaniu producent praktycznie pozbył się największego problemu składanych paneli: widocznego zgięcia na środku. Jednak The Elec uważa, że w ekranie dla pierwszego składaka Apple’a Samsung ma też zastosować ulepszoną matrycę z technologią CoE.

Rozwiązanie umożliwia usunięcie warstwy polaryzacyjnej z wyświetlacza, która ogranicza odbicia i poprawia kontrast, ale pochłania część światła generowanego OLED. To powoduje zmniejszenie jasności i wydajności. Zamiast folii polaryzacyjnej firma miała zastosować filtr kolorów bezpośrednio na warstwę ochronną matrycy OLED. Dzięki temu sam wyświetlacz ma być cieńszy - a więc zajmowałby mniej miejsca w obudowie iPhone’a oraz jednocześnie byłby jaśniejszy.

The Elec uważa, że Apple planuje wprowadzić technologię CoE w pierwszym składanym iPhonie. Według wcześniejszych doniesień sprzęt ma trafić na rynek pod koniec 2026 r. Następnym krokiem byłoby rozszerzenie technologii do iPhone’a Air 2. generacji, który powinien mieć premierę dopiero na wiosnę 2027 r., wraz z pozostałymi tańszymi iPhone’ami 18 oraz 18e. 

Czytaj też:

REKLAMA


Nie tylko Apple skorzysta na nowej technologii w wyświetlaczach. Mówi się, że Samsung również planuje wdrożyć CoE do swoich telefonów. Rozwiązanie miałoby trafić do modeli z serii Galaxy Z Fold i Z Flip, ale także do nadchodzącego Galaxy S26 Ultra. To urządzenie jednocześnie ma oferować inny ciekawy dodatek w postaci filtru prywatyzującego wbudowanego w ekran.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
09.01.2026 19:20
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
19:20
Nowy iPhone z lepszym wyświetlaczem. Dzięki Samsungowi
Aktualizacja: 2026-01-09T19:20:36+01:00
18:08
Flota cieni ma złą passę. Po zatrzymaniu Maduro ruszył efekt domina
Aktualizacja: 2026-01-09T18:08:47+01:00
17:20
Ceny pamięci znowu wystrzelą. Będzie gorzej
Aktualizacja: 2026-01-09T17:20:28+01:00
16:49
Góra lodowa zmienia się w gigantyczny basen. To może być jej koniec
Aktualizacja: 2026-01-09T16:49:06+01:00
15:46
Trzy zagadki Wszechświata rozwiązane za jednym razem. Poznajcie ciemne gwiazdy
Aktualizacja: 2026-01-09T15:46:39+01:00
15:05
Polacy biją rekordy. Takiego zapotrzebowania nie było
Aktualizacja: 2026-01-09T15:05:11+01:00
14:53
Tak Windowsa już nie aktywujesz. Możesz odłożyć telefon
Aktualizacja: 2026-01-09T14:53:03+01:00
14:49
Rosja użyła Oriesznika blisko naszej granicy. Jednak nie żartowali
Aktualizacja: 2026-01-09T14:49:16+01:00
13:52
Polskie F-35 to już potęga. Amerykanie właśnie nam pogratulowali
Aktualizacja: 2026-01-09T13:52:26+01:00
13:47
Mapa zasięgu sieci T-Mobile 5G. Gdzie jest szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-09T13:47:09+01:00
13:08
Samsung szykuje Galaxy A57. Nowy król opłacalności
Aktualizacja: 2026-01-09T13:08:17+01:00
12:31
PKP Intercity podliczyło Czechów. Miała być konkurencja, wyszła kompromitacja
Aktualizacja: 2026-01-09T12:31:38+01:00
12:08
Tramwaje - stonogi wyjadą na tory. Robią wrażenie
Aktualizacja: 2026-01-09T12:08:23+01:00
11:27
Nikt nie chce iOS-a 26. Wyniki popularności są porażające
Aktualizacja: 2026-01-09T11:27:56+01:00
10:57
Poczta Polska będzie trochę jak Cepelia. Oby nie skończyło się na magnesach z Chin
Aktualizacja: 2026-01-09T10:57:52+01:00
10:46
Kometa 3I/Atlas ma coś, co wymyka się logice. "To nie jest iluzja"
Aktualizacja: 2026-01-09T10:46:23+01:00
10:11
Co chwyci w Warszawie, trafi do Europy. Polska decyduje o strategii Dreame
Aktualizacja: 2026-01-09T10:11:24+01:00
9:34
Microsoft nie lubi gdy jesteś samodzielny. Więc pomoże ci w zakupach
Aktualizacja: 2026-01-09T09:34:54+01:00
8:54
Cisza albo mandat. Kraków chce wychować pasażerów komunikacji miejskiej
Aktualizacja: 2026-01-09T08:54:46+01:00
8:21
Samsung zarabia na pamięci jak nigdy wcześniej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-09T08:21:23+01:00
7:04
Patrzyłem na robota, który robi pranie i kanapki. Omal nie zasnąłem
Aktualizacja: 2026-01-09T07:04:31+01:00
6:23
Grenlandia już raz była bez lodu. "To brzmi jak ostrzeżenie"
Aktualizacja: 2026-01-09T06:23:07+01:00
6:22
Pokolenie Z już nikomu nie ufa. Nawet faktom
Aktualizacja: 2026-01-09T06:22:02+01:00
6:21
Podróże jak moja przechodzą do historii. Czas powitać luksus
Aktualizacja: 2026-01-09T06:21:26+01:00
6:21
Ciemna galaktyka świeci jak jarzeniówka. Nie powinna
Aktualizacja: 2026-01-09T06:21:00+01:00
6:11
MacBook w końcu dotykowy. Jest na to świetny sposób
Aktualizacja: 2026-01-09T06:11:00+01:00
20:42
NVIDIA każe czekać. Gracze muszą uzbroić się w cierpliwość
Aktualizacja: 2026-01-08T20:42:00+01:00
19:42
Google da przetestować płatne gry za darmo. W końcu ma to sens
Aktualizacja: 2026-01-08T19:42:06+01:00
19:00
Mapa zasięgu sieci Orange 5G w 2026. Gdzie jest szybki internet?
Aktualizacja: 2026-01-08T19:00:22+01:00
18:21
NASA szykuje awaryjny powrót. Nagły kryzys na stacji kosmicznej
Aktualizacja: 2026-01-08T18:21:59+01:00
17:49
Gmail zmieni się nie do poznania. Nie każdy będzie zachwycony
Aktualizacja: 2026-01-08T17:49:10+01:00
16:52
Samsung ma złe wieści. Niestety chodzi o ceny telefonów
Aktualizacja: 2026-01-08T16:52:31+01:00
16:06
F-35 nie bierze jeńców. Nad Polską pokazał, na co go stać
Aktualizacja: 2026-01-08T16:06:08+01:00
15:36
Windows 11 przegrywa test wydajności. Mam tego dość
Aktualizacja: 2026-01-08T15:36:12+01:00
15:00
Tania linia wraca do Polski. Ten kierunek aż się prosił
Aktualizacja: 2026-01-08T15:00:11+01:00
13:45
Samsung oddaje kasę za smartfony. Galaxy S24 i S25 Ultra w promocji
Aktualizacja: 2026-01-08T13:45:50+01:00
13:10
Ładowanie 100 W kiedyś było luksusem. Teraz kosztuje grosze
Aktualizacja: 2026-01-08T13:10:14+01:00
12:36
Airbus składa Polsce ofertę dekady. "Możemy wskoczyć do ekstraklasy"
Aktualizacja: 2026-01-08T12:36:11+01:00
11:24
Wyłączyli ci 3G, a masz stary telefon? Orange da ci kasę
Aktualizacja: 2026-01-08T11:24:39+01:00
10:50
Kometa 3I/Atlas wypuści sondy? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2026-01-08T10:50:53+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA