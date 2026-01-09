Nowy iPhone z lepszym wyświetlaczem. Dzięki Samsungowi

Ładowanie...

Jak wynika z doniesień branżowych, iPhone Fold ma być pierwszym smartfonem producenta wyposażonym w technologię CoE (Color Filter on Encapsulation). Rozwiązanie nie tylko przyda się w pierwszym składaku Apple’a, ale też kolejnej generacji cienkiego iPhone’a Air.

Samsung ulepszy ekrany iPhone’ów. Będą jaśniejsze i cieńsze

Nie jest tajemnicą, że to Samsung w głównej mierze dostarcza Apple’owi ekrany do iPhone’ów. To trochę ironiczne, ponieważ na rynku mobilnym Samsung i Apple to najwięksi konkurenci. Od lat to właśnie seria Galaxy S stanowi bezpośrednią odpowiedź na iPhone’y.

Ostatnimi czasy Samsung nawet pokazał nową generację składanego wyświetlacza, który może trafić do nadchodzącego iPhone’a Fold oraz Z Folda 8. W rozwiązaniu producent praktycznie pozbył się największego problemu składanych paneli: widocznego zgięcia na środku. Jednak The Elec uważa, że w ekranie dla pierwszego składaka Apple’a Samsung ma też zastosować ulepszoną matrycę z technologią CoE.

Rozwiązanie umożliwia usunięcie warstwy polaryzacyjnej z wyświetlacza, która ogranicza odbicia i poprawia kontrast, ale pochłania część światła generowanego OLED. To powoduje zmniejszenie jasności i wydajności. Zamiast folii polaryzacyjnej firma miała zastosować filtr kolorów bezpośrednio na warstwę ochronną matrycy OLED. Dzięki temu sam wyświetlacz ma być cieńszy - a więc zajmowałby mniej miejsca w obudowie iPhone’a oraz jednocześnie byłby jaśniejszy.

The Elec uważa, że Apple planuje wprowadzić technologię CoE w pierwszym składanym iPhonie. Według wcześniejszych doniesień sprzęt ma trafić na rynek pod koniec 2026 r. Następnym krokiem byłoby rozszerzenie technologii do iPhone’a Air 2. generacji, który powinien mieć premierę dopiero na wiosnę 2027 r., wraz z pozostałymi tańszymi iPhone’ami 18 oraz 18e.

Nie tylko Apple skorzysta na nowej technologii w wyświetlaczach. Mówi się, że Samsung również planuje wdrożyć CoE do swoich telefonów. Rozwiązanie miałoby trafić do modeli z serii Galaxy Z Fold i Z Flip, ale także do nadchodzącego Galaxy S26 Ultra. To urządzenie jednocześnie ma oferować inny ciekawy dodatek w postaci filtru prywatyzującego wbudowanego w ekran.

Albert Żurek 09.01.2026 19:20

