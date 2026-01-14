iPhone'y 18 zmieniają front. Apple wraca do starej zagrywki

Ładowanie...

Nie oczekujcie jednak, że na jesień zobaczycie wszystkie modele. Gigant ma zmienić podejście do premier swoich urządzeń mobilnych. Podzieli debiut smartfonów na dwie części: jesienią, we wrześniu otrzymamy najbardziej zaawansowane modele z dopiskiem Pro oraz nowego składaka, a w lutym lub marcu - tańsze modele.

iPhone 18 Pro (Max) z tymi samymi ekranami co iPhone 17 Pro (Max)

Ale jak to, przecież miała być rewolucja? Jeśli chodzi o zastosowane wyświetlacze jednak jej nie oczekujmy. Zaufany informator Digital Chat Station uważa, że w bardziej podstawowym iPhonie 18 Pro producent zastosuje matrycę OLED LTPO o przekątnej 6,27 cala ze zmienną częstotliwością odświeżania do 120 Hz. Podobnie ma być z iPhone'em 18 Pro Max, który otrzyma 6,86-calowy panel OLED LTPO 120 Hz.

To dokładnie te same panele, które zaimplementowano w iPhone’ach 17 Pro i 17 Pro Max.

Jednak zmiany będą widoczne w konkstrukcji ekranu - oba telefony zostaną wyposażone w przeprojektowane wcięcie w wyświetlaczach. Mówi się, że Apple zrezygnuje z widocznej części wcięcia dynamicznej wyspy odpowiadającej za moduł Face ID, a komponenty wymagane do przestrzennego skanowania twarzy zastosuje pod powierzchnią ekranu. Pozostawi tylko wcięcie na aparat przedni.

To oznacza, że iPhone 18 Pro (Max) z przodu może wyglądać jak inne smartfony z Androidem.

Zaufany informator podał również wymiary ekranów pozostałych modeli. Podstawowy iPhone 18 ma być wyposażony w 6,27-calowy wyświetlacz LTPO o częstotliwości odświeżania do 120 Hz. Czyli dokładnie taki sam jak użyto wydanym kilka miesięcy temu iPhone 17, który był pierwszym zwykłym modelem oferującym wsparcie 120 Hz.

Podobny los czeka cienkiego iPhone’a Air 2. generacji. Sprzęt zostanie wyposażony w 6,55-calowy wyświetlacz LTPO 120 Hz. Pierwsza wersja również otrzymała taki panel.

Co natomiast ze wcięciami w ekranie pozostałych modeli?

Jeśli oczekujecie, że mniejsze wcięcie w ekranie zostanie zastosowane w innych modelach, mam złą wiadomość. Tylko w iPhone’ach 18 Pro Apple wprowadzi nowe podejście do modułu Face ID. Natomiast ze starą dynamiczną wyspą pozostaną iPhone 18 oraz iPhone Air.

Apple już wcześniej decydował się na podobne ruchy. iPhone’y 14 Pro (Max) zostały wyposażone w dynamiczną wyspę w pierwszej kolejności, gdy wydane w tym samym czasie iPhone’y 14 (Plus) oferowały stare wcięcie w ekranie. Dopiero rok później, w iPhone’ach 15 (Plus) zastosowano nowocześniejszą dynamiczną wyspę. Dlatego oczekujemy, że mniejsze wcięcie pojawi się dopiero w przyszłej generacji tańszych iPhone’ów.

Albert Żurek 14.01.2026 13:28

