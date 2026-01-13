Apple łączy 6 apek w jeden pakiet. Policzyliśmy, czy się opłaca

Ładowanie...

Apple jest producentem sprzętu uwielbianego przez pracowników branży kreatywnej, w tym fotografów, filmowców, muzyków itd. Wiele osób korzysta na nim z multiplatforowych programów takich DaVinci Resolve czy też szeregu aplikacji będących częścią pakietu Adobe, w tym np. Photoshopa czy Premiere Pro. Firma z Cupertino ma jednak swoje własne apki tego typu, które do tej pory można było na stałe przypisać do konta w ramach jednorazowej opłaty. To się zmienia.

Czym jest subskrypcja Apple Creator Studio?

To subskrypcja, w ramach której od 28 stycznia 2026 r. będziemy mogli opłacić w ramach jednego abonamentu dostęp do szeregu aplikacji (podobnie jak w przypadku Apple One, w ramach którego dostajemy usługi takie jak Apple Music, Apple TV, Apple Arcade i iCloud). W przypadku Apple Creator Studio mowa jest jednak o programach służących do pracy kreatywnej z obrazem i dźwiękiem.

Częścią pakietu Creator Studio są programy takie jak Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor i MainStage. Co przy tym istotne, pakiet to zakup uniwersalny. Oznacza to, iż klienci mogą skorzystać z tej samej subskrypcji zarówno na komputerach Mac, jak i na tabletach iPad. Do tego można współdzielić ją z bliskimi w ramach Chmury Rodzinnej obejmującej do 6 osób.

Warto jedynie zwrócić uwagę na to, że na obu platformach, czyli komputerach z macOS i tabletach z iPadOS, dostępne są jedynie Final Cut Pro, Logic Pro i Pixelmator Pro. Motion, Compressor i MainStage dostępne są wyłącznie w wersji desktopowej na Maki i nie mają swoich odpowiedników na iPadach.

Apple Creator Studio - ceny abonamentu

A ile za nową subskrypcję od Apple’a trzeba zapłacić? Dostępne będą dwa typy abonamentu: miesięcznyw cenie 49,99 zł oraz roczny w cenie 499 zł (co oznacza, że decydując się na subskrypcję długoterminową oszczędzamy ok. stówkę). Do tego uczniowie i nauczyciele mogą skorzystać ze zniżek dla sektora edukacji. W tym przypadku kwoty spadają do odpowiednio 9,99 zł/mies. i 99 zł/rok.

Czy opłaca się wykupić Apple Creator Studio?

Jak zawsze w przypadku subskrypcji, w ramach których oferowane jest wiele różnych narzędzi sporo zależy od tego, czy faktycznie planujemy korzystać z kilku narzędzi, czy tylko z części z nich. Ceny pozwalające na przypisanie tych programów (wraz z przyszłymi aktualizacjami) na stałe do swojego konta prezentują się zaś następująco:

Final Cut Pro (1299,99 zł);

Logic Pro (999,99 zł);

Pixelmator Pro (229,99 zł);

Motion (229,99 zł);

Compressor (229,99 zł);

MainStage (129,99 zł).

Łatwo policzyć, że na pakiet Apple Creator Studio składa się oprogramowanie, za które musielibyśmy zapłacić dokładnie 3119,94 zł. Jeśli nie mamy takich pieniędzy, a oprogramowanie jest nam potrzebne, to sprawa jest prosta - warto subskrypcję wykupić. Kwota, jaką byśmy od ręki zapłacili, wystarczyłaby przy tym na opłacenie rocznej subskrypcji na ok. 6 lat do przodu.

Jeśli jesteśmy pewni, że po tych 6 latach nadal będziemy korzystać z tego oprogramowania, to jeśli tylko dysponujemy odpowiednimi środkami, przypisanie programów na stałe do konta na stałe okaże się z perspektywy czasu bardziej opłacalne. Oczywiście im mniej aplikacji z pakietu faktycznie wykorzystamy w praktyce, tym subskrypcja będzie mniej opłacalna.

Subskrypcja w cenie 49,99 zł/mies. jest natomiast świetnym rozwiązaniem dla osób, które korzystają z tego typu oprogramowania jedynie okazjonalnie. Można wykupić dostęp do Apple Creator Studio na miesiąc, gdy będzie potrzebne, a potem anulować subskrypcję jeszcze przed końcem okresu rozliczeniowego i tak w kółko. Dobrze, że mamy teraz taką możliwość.

A co z okresem próbnym Creator Studio?

Ten wynosi 1 miesiąc dla wszystkich nowych subskrybentów, ale do tego firma przygotowała ofertę dla osób zakupujących nowy sprzęt, czyli komputer Mac lub jeden z wybranych modeli tabletów iPad. W tym przypadku darmowy okres próbny obejmuje nie miesiąc, tylko kwartał.

13.01.2026

