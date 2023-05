Sprawdzamy Final Cut Pro na iPadzie. Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej

Do obsługiwania interfejsu Final Cut Pro for iPad można wykorzystać rysik, który służy również do rysowania bezpośrednio po materiale. Co istotne, stworzone w ten sposób malunki to animacje, a nie statyczne obrazki. W przypadku iPadów Pro z Apple M2 można użyć Apple Pencil również do szybkiego podglądu. Wystarczy przybliżyć czubek stylusa do osi czasu i poruszać dłonią w lewo i w prawo, a na ekranie będzie się pojawiała miniatura konkretnych klatek.