iPad zastąpi Maka. Już za trzy dychy miesięcznie

W przypadku wersji mobilnej Apple zdecydował się jednak na inną strategię. Final Cut Pro na iPady dostępny będzie wyłącznie jako subskrypcja. Dostęp będzie kosztował 4,99 dol. miesięcznie lub 49 dol. rocznie, co powinno przełożyć się, biorąc pod uwagę to, jak Apple przelicza dolary na złotówki w App Storze, na ok. 30 zł miesięcznie i 300 zł rocznie. Przyznam, że nie jest to to wygórowana kwota - spodziewałem się wyższej ceny abonamentu. Do tego dochodzi miesięczny okres próbny.