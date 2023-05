Logic Pro na iPada dostępny! Oto co musisz wiedzieć na jego temat

Final Cut Pro for iPad to nie jedyna aplikacja dla profesjonalistów, którą przygotował na dziś Apple. W sklepie App Store pojawił się również, zgodnie z zapowiedziami, Logic Pro for iPad, który służy do tworzenia muzyki. Do tej pory program dostępny był jedynie na komputery z systemem macOS, ale teraz wykupić dostęp do niego mogą również posiadacze tabletów firmy z Cupertino. Co warto o nim wiedzieć? Zebraliśmy w jednym miejscu odpowiedzi na wszystkie istotne pytania.



