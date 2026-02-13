iPhone 17e z datą premiery. Została jedna zagadka

Ładowanie...

Dotychczasowe informacje sugerowały, że sprzęt pojawi się w luty. Teraz poznaliśmy konkretny termin, lecz kluczowa kwestia wciąż pozostaje zagadką.

iPhone 17e z premierą w następnym tygodniu

Informator z serwisu X Abhishek Yadav podaje, że iPhone 17e pojawi się już w następny czwartek, 19 lutego 2026 r. Sprzęt ma startować z ceną jak u poprzednika - modelu iPhone 16e - 599 dol. Jeśli firma utrzyma ten poziom, sprzęt w Polsce powinien kosztować 2999 zł.

Doniesienie bazuje na filmie twórcy internetowego znanego pod pseudonimem fpt. Ten sam użytkownik w ubiegłym roku na kilka miesięcy przed wprowadzeniem iOS 26 przewidział ogromne zmiany w stylistyce systemu. Informował też o nowym wyglądzie iPhone’ów 17 Pro. Nie wszystkie informacje były precyzyjne, ale większość się sprawdziła.

Dlatego i tym razem raport obejmujący prawdopodobną datę premiery powinien mieć przełożenie na rzeczywistości. Jeśli tak się stanie, w następny czwartek zobaczymy kolejnego smartfona Apple’a - tym razem najtańszego.

Nadchodzący model będzie albo rozczarowaniem, albo małą rewolucją

Informacje ftp. zakładają, że iPhone 17e zostanie wyposażony w ulepszoną względem poprzednika stylistykę z 6,1-calowym ekranem OLED 60 Hz obejmującym dynamiczną wyspę zamiast dotychczasowego notcha. Pod względem konstrukcji zeszłoroczny iPhone 16e bardziej przypominał wydanego w 2021 r. iPhone’a 13 aniżeli nowoczesne urządzenie.

Natomiast w tym roku smartfon ma zostać wyposażony w ekrany zastosowane w iPhone 15 i iPhone 16. W podstawowym iPhonie 17 użyto znacznie lepszy, 6,3-calowy ekran o podwyższonej częstotliwości odświeżania (120 Hz). Tańszy model jednak musi pogodzić się ograniczeniami w specyfikacji i cięciami kosztów. Poza tym iPhone 17e ma zaoferować:

procesor A19 z iPhone 17;

pojedynczy aparat tylny 48 Mpix;

ładowanie bezprzewodowe MagSafe;

modem 4G/5G Apple C1X.

Urządzenie ma być dostępne w trzech kolorach: czarnym, białym i fioletowym. Problem jest jednak taki, że inne informacje zakładają pozostawienie dotychczasowego ekranu z iPhone'a 13 dla nadchodzącego taniego iPhone 17e. Oznaczałoby to, że Apple w tegorocznym modelu ulepszy tylko ładowanie bezprzewodowe, procesor oraz modem.

Wciąż nie mamy pewności, na co zdecydował się producent. Premiera 19 lutego w następny czwartek zapowiada się na niespodziankę.

Albert Żurek 13.02.2026 18:02

