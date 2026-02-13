Logo
Najtańszy, ale nie najgorszy. Samsung zaskakuje

Samsung wprowadza na globalny rynek nowy najtańszy smartfon. Największe zaskoczenie? Ma większą baterię niż najdroższe modele. Najtańszy wcale nie oznacza najgorszy.

Albert Żurek
Samsung Galaxy A07
Tym modelem jest Galaxy A07 5G. To najbardziej podstawowy telefon Samsunga i następca popularnego Galaxy A06 5G. Nowy model ma lepszy ekran oraz pojemniejszą baterię, która zawstydzi nawet nadchodzącą serię Galaxy S26.

Samsung Galaxy A07 5G lepszy od Samsunga Galaxy S26 Ultra

Pod koniec miesiąca oczekujemy debiutu najlepszego tegorocznego zwykłego smartfona Samsunga - Galaxy S26 Ultra. Urządzenie ma zachować wiele elementów specyfikacji zeszłorocznego S25 Ultra i otrzymać kilka ulepszeń: szybsze ładowanie przewodowe 60 W, bezprzewodowe 25 W, jaśniejsze obiektywy, ekran z funkcją prywatności. Akumulator pozostanie jednak taki sam i zachowa pojemność 5000 mAh.

Samsung twierdzi, że za dzięki Galaxy A07 5G dostępnemu od 30 stycznia na "wybranych rynkach", "długi czas pracy baterii jest teraz dostępny w jeszcze większej liczbie modeli z serii Galaxy A". Firma podkreśla również obecność funkcji opartych na AI takich jak Google Gemini czy Circle to Search. Najciekawsza jest tu specyfikacja:

  • akumulator 6000 mAh - 120 proc. większy w porównaniu z Galaxy A06 5G;
  • 6,7-calowy wyświetlacz LCD o podwyższonej częstotliwości 120 Hz, zamiast 90 Hz;
  • procesor MediaTek Dimenisty 6300;
  • aparat główny 50 Mpix połączony z modułem 2 Mpix do głębi;
  • aparat przedni 8 Mpix;
  • odporność na wodę i kurz potwierdzone standardem IP54;
  • 6 lat wsparcia systemu Android oraz zabezpieczeń.

Od razu w oczy rzuca się bateria o sporej pojemności. 6000 mAh to naprawdę przyjemna wartość, szczególnie w smartfonach, które nie pochodzą z Chin. W urządzeniach z Państwa Środka coraz częściej widzimy akumulatory typu 7000 mAh i więcej. Wynika to jednak z faktu zastosowania baterii węglowo-krzemowych o większej gęstości energii.

Samsung natomiast wciąż korzysta z klasycznych jednostek litowo-jonowych. Nie bez powodu w najlepszych modelach takich jak nadchodzący Galaxy S26 Ultra mamy do dyspozycji wyłącznie 5000 mAh. Optymalizacja oczywiście robi swoje i smartfony Galaxy Ultra są w stanie zapewnić naprawdę dobre czasy pracy na jednym ładowaniu.

Fakt, że producent zastosował tak duże ogniowo w możliwie najbardziej podstawowym Samsungu Galaxy A07 5G to dobra informacja dla osób, które kupują przede wszystkim tanie urządzenia. Nie trzeba wydawać dużych sum pieniędzy, aby uzyskać telefon o długim czasie pracy z niezłą wydajnością czy wieloletnim wsparciu. Smartfon jak dotąd nie trafił do Polski i najtańszą opcją obecnie jest Galaxy A17 w wersji 4G w cenie 739 zł.

Albert Żurek
13.02.2026 10:48
Tagi: SamsungSmartfony
