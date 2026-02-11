Ta funkcja była tylko dla Ultra. Teraz dostaną ją wszystkie Galaxy S26

Ładowanie...

Od razu uspokajam - podstawowy Galaxy S26 nie otrzyma wsparcia rysika S Pen. Zmiana dotyczy bowiem wyświetlacza, a dokładniej jego powierzchni ochronnej. Dotychczas producent oszczędzał na mniej zaawansowanych modelach pod względem wytrzymałości oraz komfortu użytkowania, lecz w tym roku ma się to zmienić.

Samsungi Galaxy S26 z czytelniejszym ekranem

Do sieci wyciekła pełna specyfikacja smartfonów z serii Galaxy S26, która obejmuje szczegóły na temat podstawowego S26, pośredniego S26+ oraz najbardziej zaawansowanego Galaxy S26 Ultra. Wszystkie urządzenia zyskają lekkie ulepszenia pod kątem możliwości technicznych: większa bateria w S26, jaśniejsze obiektywy w S26 Ultra.

Mało kto jednak zwrócił uwagę na kwestię ekranu. Według sprawdzonego informatora Rolanda Quandta odpowiadającego za przeciek cała linia tegorocznych sztandarowych modeli ma być wyposażona w ekrany z powłoką antyrefleksyjną. Za ochronę wyświetlacza będzie odpowiadać szkło Gorilla Glass Armor 2, które dotychczas było dostępne wyłącznie dla najbardziej zaawansowanego Galaxy S25 Ultra.

Funkcja po raz pierwszy trafiła do Galaxy S24 Ultra, który został wyposażony w szkło Gorilla Glass Armor. Oznacza to, że dotychczas funkcja zakładająca redukcję odbić na ekranie była zarezerwowana wyłącznie dla najdroższych modeli. W bardziej przystępnych cenowo Galaxy S25(+) oraz S24(+) mieliśmy do dyspozycji szkło Gorilla Glass Victus 2.

Victus 2 do niedawna był najlepszym szkłem do smartfonów oferującym bardzo dobrą odporność na zarysowania i stłuczenia. Rozwiązaniu brakowało mu powłoki antyrefleksyjnej, która zwiększa czytelność ekranu szczególnie w jasnych warunkach oświetleniowych - m.in. na zewnątrz w słoneczne dni.

Oprócz tego Gorilla Glass Armor 2 zapewnia ogólnie wyższą trwałość na upadki oraz zarysowania. Dzięki temu rozwiązaniu nadchodzące Galaxy S26 i S26+ zostaną znacząco ulepszone w porównaniu z poprzednimi generacjami. Nabywcy powinni odczuć większy komfort użytkowania urządzeń w słońcu. Oczywiście powłoka antyrefleksyjna wynikająca ze szkła Armor 2 nie sprawia, że ekran telefonu jest całkowicie matowy tak jak np. w tabletach Huawei MatePad z wyświetlaczami PaperMatte. Różnica jest jednak zauważalna.

Wcześniejsze przecieki zakładają też inne ulepszenie dla ekranów serii S26

Samsung potwierdził, że w nadchodzących smartfonach pojawi się funkcja prywatności umożliwiająca inteligentne ukrywanie wrażliwych danych na ekranie. Rozwiązanie ma wykorzystać połączenie algorytmów sztucznej inteligencji oraz nowego typu ekranu, który będzie w stanie kamuflować określone informacje dla osób patrzących się na nasz wyświetlacz zza ramienia.

Wcześniejsze nieoficjalne doniesienia zasugerowały, że opcja będzie dostępna dla wszystkich modeli. Na potwierdzenie informacji jednak musimy jeszcze poczekać aż do premiery, która odbędzie się 25 lutego 2026 r.

Albert Żurek 11.02.2026 16:38

