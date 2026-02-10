Logo
Wyciekła specyfikacja Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Procesor robi furorę

Możemy już przestać gdybać. Do sieci trafiła specyfikacja nowych smartfonów Samsunga. Takie będą Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra.

Piotr Grabiec
W obecnych czasach rzadko kiedy producentom udaje się utrzymać specyfikację ich smartfonów aż do dnia premiery i nie inaczej jest w przypadku trzech nowych telefonów marki Samsung. Do sieci trafiła informacja, jaką mają mieć specyfikację trzy kolejne modele z rodziny Galaxy S. Są nimi, co nie jest żadnym zaskoczeniem, Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra. Przyjrzeliśmy się danym no i jest tu parę rzeczy, które zaskakuje.

Galaxy S26 - specyfikacja

Bazowy model z nowej kolekcji Samsunga ponownie będzie smartfonem, który nie straszy swoimi gabarytami. Galaxy S26 wyposażony zostanie w jedynie 6,3-calowy wyświetlacz. Mamy tu do czynienia z panelem typu Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340 na 1080 pikseli odświeżanym w 120 Hz umieszczonym w obudowie o wymiarach 149,6 x 71,7 x 7,2 mm i masie 167 g.

Pomimo globalnego kryzysu związanego z cenami RAM-u w tym modelu dostaniemy w standardzie 8 GB pamięci operacyjnej. Jeśli z kolei chodzi o pamięć wewnętrzną, to będą dwa warianty: 256 GB i 512 GB (bez 128 GB!). Specyfikację telefonu Galaxy S26 uzupełni akumulator o pojemności 4300 mAh ładowany przewodowo z mocą 25 W i bezprzewodowo z mocą 15 W. A co z procesorem?

Galaxy S26 w Stanach Zjednoczonych dostanie Snapdragona 8 Elite Gen 5, a na innych rynkach, w tym w Europie, Exynosa 2600, który wypada… lepiej. Obiektywy na pleckach to szeroki 50 Mpix (24 mm, f/1.8, 1/1.56”, 1.0 um), telefoto 10 Mpix (3x, 67 mm, f/2.4, 1/3.94”, 1.0 um) i ultraszeroki 12 Mpix (13 mm, f/2.2, 120*, 1/2.55”, 1.4 um). Do tego mamy oczko do selfie 12 Mpix (26 mm, f/2.2, 1/3.2″, 1.12 um).

Galaxy S26+ - specyfikacja

W przypadku tego modelu mamy do czynienia z bardzo podobną specyfikacją jak w przypadku Galaxy S26. Różnica jest taka, iż urządzenie ma wymiary 158.4 x 75.8 x 7.3 mm i waży 190 g, a do tego zamontowano w nim 6,7-calowy panel wyświetlający 3120 ma 1440 pikseli oraz akumulator o pojemności 4900 mAh ładowany przewodowo z mocą 45 W. Cała reszta w Galaxy S26+ względem mniejszego - bez zmian.

Galaxy S26 Ultra - specyfikacja

Perłą w koronie Samsunga z kolekcji na 2026 r., nie licząc kolejnych składaków, będzie rzecz jasna Galaxy S26 Ultra. W tym przypadku mamy do czynienia z jeszcze większym, bo aż 6,9-calowym wyświetlaczem, aczkolwiek rozdzielczość to 3120 na 1440 pikseli znana z Galaxy S26+. Umieszczono go w obudowie o rozmiarach 163.6 x 78.1 x 7.9mm, a całość waży 214 g.

Galaxy S26 Ultra dostępny będzie w dwóch wersjach różniących się ilością pamięci operacyjnej (12/16 GB) i trzech wariantach różniących się pojemnością (256 GB, 512 GB i 1 TB). Niezależnie od rynku w tym smartfonie znajdziemy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Akumulator? 5000 mAh ładowany przewodowo z mocą 60 W i bezprzewodowo z mocą 25 W.

Jeśli chodzi o aparat, to ten główny na pleckach dostanie aż cztery obiektywy: szeroki 200 Mpix (24 mm, f/1.4, 1/1.3”, 0.6 um), telefoto 10 Mpix (3x, 1/3.94”), telefoto 50 Mpix (111 mm, f/2.8, 1/2.52”, 0.7 um) i ultraszeroki 50 Mpix (f/1.9, 120°, 1/2.5”, 0.7 um). Do tego jest rzecz jasna kamerka do selfie, 12 Mpix (26 mm, f/2.2, 1/3.2”, 1.12 um).

Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra - co jeszcze warto wiedzieć i kiedy premiera?

Panele ma pokrywać we wszystkich trzech modelach, a nie tylko w najdroższym z nich, szkło Corning Gorilla Armor 2 niwelujące odbicia światła. Mają przy tym działać pod kontrolą systemu Android z nakładką One UI 8.5 zapewniającą dostęp do usług składających się na sztuczną inteligencję Galaxy AI.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone marce Samsung:

Czekamy teraz na informacje, czy powyższe przecieki się potwierdzą. Spodziewamy się, że nowe smartfony Samsunga trafią do sprzedaży już w tym miesiącu na osobnej konferencji. Przewidywana data pierwszego Galaxy Unpacked 2026 to 25 lutego 2026 r., czyli na chwilę przed startem targów MWC 2026 w Barcelonie.

Spodziewana specyfikacja tych modeli wygląda przy tym całkiem nieźle, nawet jeśli nie różni się jakoś przesadnie od modeli z linii Galaxy S25. A co z cenami Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra? No cóż, tutaj podobno już tak różowo nie będzie, jeśli zdecydujemy się na te mocarniejsze egzemplarze…

10.02.2026 18:04
