Wyciekła specyfikacja Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Procesor robi furorę

W obecnych czasach rzadko kiedy producentom udaje się utrzymać specyfikację ich smartfonów aż do dnia premiery i nie inaczej jest w przypadku trzech nowych telefonów marki Samsung. Do sieci trafiła informacja, jaką mają mieć specyfikację trzy kolejne modele z rodziny Galaxy S. Są nimi, co nie jest żadnym zaskoczeniem, Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra. Przyjrzeliśmy się danym no i jest tu parę rzeczy, które zaskakuje.

Galaxy S26 - specyfikacja

Bazowy model z nowej kolekcji Samsunga ponownie będzie smartfonem, który nie straszy swoimi gabarytami. Galaxy S26 wyposażony zostanie w jedynie 6,3-calowy wyświetlacz. Mamy tu do czynienia z panelem typu Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2340 na 1080 pikseli odświeżanym w 120 Hz umieszczonym w obudowie o wymiarach 149,6 x 71,7 x 7,2 mm i masie 167 g.

Pomimo globalnego kryzysu związanego z cenami RAM-u w tym modelu dostaniemy w standardzie 8 GB pamięci operacyjnej. Jeśli z kolei chodzi o pamięć wewnętrzną, to będą dwa warianty: 256 GB i 512 GB (bez 128 GB!). Specyfikację telefonu Galaxy S26 uzupełni akumulator o pojemności 4300 mAh ładowany przewodowo z mocą 25 W i bezprzewodowo z mocą 15 W. A co z procesorem?

Galaxy S26 w Stanach Zjednoczonych dostanie Snapdragona 8 Elite Gen 5, a na innych rynkach, w tym w Europie, Exynosa 2600, który wypada… lepiej. Obiektywy na pleckach to szeroki 50 Mpix (24 mm, f/1.8, 1/1.56”, 1.0 um), telefoto 10 Mpix (3x, 67 mm, f/2.4, 1/3.94”, 1.0 um) i ultraszeroki 12 Mpix (13 mm, f/2.2, 120*, 1/2.55”, 1.4 um). Do tego mamy oczko do selfie 12 Mpix (26 mm, f/2.2, 1/3.2″, 1.12 um).

Galaxy S26+ - specyfikacja

W przypadku tego modelu mamy do czynienia z bardzo podobną specyfikacją jak w przypadku Galaxy S26. Różnica jest taka, iż urządzenie ma wymiary 158.4 x 75.8 x 7.3 mm i waży 190 g, a do tego zamontowano w nim 6,7-calowy panel wyświetlający 3120 ma 1440 pikseli oraz akumulator o pojemności 4900 mAh ładowany przewodowo z mocą 45 W. Cała reszta w Galaxy S26+ względem mniejszego - bez zmian.

Galaxy S26 Ultra - specyfikacja

Perłą w koronie Samsunga z kolekcji na 2026 r., nie licząc kolejnych składaków, będzie rzecz jasna Galaxy S26 Ultra. W tym przypadku mamy do czynienia z jeszcze większym, bo aż 6,9-calowym wyświetlaczem, aczkolwiek rozdzielczość to 3120 na 1440 pikseli znana z Galaxy S26+. Umieszczono go w obudowie o rozmiarach 163.6 x 78.1 x 7.9mm, a całość waży 214 g.

Galaxy S26 Ultra dostępny będzie w dwóch wersjach różniących się ilością pamięci operacyjnej (12/16 GB) i trzech wariantach różniących się pojemnością (256 GB, 512 GB i 1 TB). Niezależnie od rynku w tym smartfonie znajdziemy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Akumulator? 5000 mAh ładowany przewodowo z mocą 60 W i bezprzewodowo z mocą 25 W.

Jeśli chodzi o aparat, to ten główny na pleckach dostanie aż cztery obiektywy: szeroki 200 Mpix (24 mm, f/1.4, 1/1.3”, 0.6 um), telefoto 10 Mpix (3x, 1/3.94”), telefoto 50 Mpix (111 mm, f/2.8, 1/2.52”, 0.7 um) i ultraszeroki 50 Mpix (f/1.9, 120°, 1/2.5”, 0.7 um). Do tego jest rzecz jasna kamerka do selfie, 12 Mpix (26 mm, f/2.2, 1/3.2”, 1.12 um).

Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra - co jeszcze warto wiedzieć i kiedy premiera?

Panele ma pokrywać we wszystkich trzech modelach, a nie tylko w najdroższym z nich, szkło Corning Gorilla Armor 2 niwelujące odbicia światła. Mają przy tym działać pod kontrolą systemu Android z nakładką One UI 8.5 zapewniającą dostęp do usług składających się na sztuczną inteligencję Galaxy AI.

Czekamy teraz na informacje, czy powyższe przecieki się potwierdzą.

Czekamy teraz na informacje, czy powyższe przecieki się potwierdzą. Spodziewamy się, że nowe smartfony Samsunga trafią do sprzedaży już w tym miesiącu na osobnej konferencji. Przewidywana data pierwszego Galaxy Unpacked 2026 to 25 lutego 2026 r., czyli na chwilę przed startem targów MWC 2026 w Barcelonie.

Spodziewana specyfikacja tych modeli wygląda przy tym całkiem nieźle, nawet jeśli nie różni się jakoś przesadnie od modeli z linii Galaxy S25. A co z cenami Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra? No cóż, tutaj podobno już tak różowo nie będzie, jeśli zdecydujemy się na te mocarniejsze egzemplarze…

Piotr Grabiec 10.02.2026 18:04

