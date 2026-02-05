REKLAMA
Cena Galaxy S26 uderzy w wymagających. Mam tragiczne wieści

Ile będą kosztować nadchodzące smartfony Samsunga z serii Galaxy S26? Z nowych informacji wynika, że będzie drożej. Odczują to szczególnie wymagający.

Albert Żurek
Cena Galaxy S26 uderzy w wymagających. Mam tragiczne wiadomości
Premiera najlepszych smartfonów Samsunga to kwestia trzech tygodni - nieoficjalne doniesienia zakładają, że seria Galaxy S26 zadebiutuje 25 lutego 2026 r. O urządzeniach wiemy już praktycznie wszystko. Smartfony wprowadzą kilka ciekawych ulepszeń takich jak ekrany z funkcją prywatności czy szybsze ładowanie. Obecna sytuacja na rynku pamięci jednak może wpłynąć na ich finalne ceny.

Ceny Samsungów Galaxy S26 zwalą z nóg szczególnie wymagających

Z nowych informacji pochodzących z Francji dowiadujemy się, że urządzenia będą znacznie droższe w porównaniu z zeszłą generacją. Dotyczy to wszystkich trzech modeli, ale nie każdego wariantu pamięciowego. Cena Galaxy S26 będzie wynosić:

  • Samsung Galaxy S26 256 GB - 999 euro, S25 256 GB - 959 euro;
  • Samsung Galaxy S26 512 GB - 1199 euro, S25 512 GB - 1079 euro.

Najbardziej podstawowy smartfony z rodziny będzie kosztować 40 euro więcej. W poprzedniej generacji była obecna wersja 128 GB, której cena zaczynała się od 899 euro. Mówimy o różnicy na poziomie 100 euro, jeśli weźmiemy pod uwagę najtańsze warianty.

W przypadku pośredniego Samsunga Galaxy Plus różnice są nawet większe:

  • Samsung Galaxy S26+ 256 GB - 1269 euro, S25+ 256 GB - 1169 euro;
  • Samsung Galaxy S26+ 512 GB - 1469 euro, S25+ 512 GB - 1289 euro.

Podwyżka cen ma sięgać nawet 180 euro w przypadku wersji z 512 GB pamięci. Dla wariantu 256 GBto kwestia dopłaty 100 euro. Natomiast w przypadku S26 Ultra wygląda to tak:

  • Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB - 1469 euro, S25 Ultra 256 GB - 1469 euro;
  • Samsung Galaxy S26 Ultra 512 GB - 1669 euro, S25 Ultra 512 GB - 1589 euro;
  • Samsung Galaxy S26 Ultra 1 TB - 1969 euro, S25 Ultra 1 TB - 1829 euro.

Na szczęście cena S26 Ultra 256 GB powinna pozostać na takim samym poziomie. Wyższe ceny odczują dopłacający do dodatkowej wbudowanej pamięci na dane. Wcześniejszy przeciek sugerował, że zmian w cenniku nie będzie. Informacje skupiały się na ogólnych cenach w euro, a nie na konkretnym kraju. 

Jest ogromna szansa, że ceny faktycznie zostaną podwyższone. Obecnie duża część elektroniki wyposażona w szybką pamięć drożeje, więc naturalnym krokiem byłoby też zastosowanie podwyżek w świecie smartfonów.

Czy ceny wzrosną także w Polsce? 

Jeśli Samsung zastosuje nową politykę cenową w całej Europie, w Polsce również powinniśmy się spodziewać podwyżek. Zakładając, że ceny wzrosną o 40 i 100 euro w przypadku S26 i S26+ możemy oczekiwać następujących wartości:

  • Samsung Galaxy S26 256 GB - ok. 4400 zł, 4199 zł dla S25;
  • Samsung Galaxy S26+ 256 GB - ok. 5400 zł, 4999 zł dla S25+;
  • Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB - wciąż 6399 zł.
Wszystkiego dowiemy się po premierze, która ma odbyć się 25 lutego 2026 r.

Albert Żurek
05.02.2026 16:00
