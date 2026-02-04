REKLAMA
Nowe słuchawki Samsunga. Wyglądają zjawiskowo

Samsung zaraz wprowadzi na rynek nową generację słuchawek bezprzewodowych. Wyglądają tak, że nie da się ich pomylić z konkurencyjnymi modelami.

Albert Żurek
Samsung Buds 3
Na rynku słuchawek bezprzewodowych panuje zastój. Większość propozycji wygląda tak samo - producenci najczęściej mocno inspirują się zdecydowanie najpopularniejszymi AirPodsami od Apple'a. Samsung w wydanych w 2024 r. Galaxy Buds 3 (Pro) również zdecydował się na zmianę konstrukcji przypominającą Apple’a - także w etui ładującym. W tym roku to ma się zmienić.

Galaxy Buds 4 i Galaxy Buds 4 Pro. Już wiemy, jak wyglądają

Już wcześniej w sieci pojawiła się informacja, że Samsung tuż obok serii smartfonów Galaxy S26 wprowadzi nową generację słuchawek Buds 4. Nie otrzymaliśmy jednak szczegółowych informacji na temat specyfikacji, możliwości technicznych czy wyglądu. Tym razem do internetu wypłynęły grafiki ukazujące oba modele: Galaxy Buds 4 oraz Buds 4 Pro.

W tegorocznych pchełkach producent zachował ogólny styl konstrukcji poprzedniej generacji. Budsy 4 mają być słuchawkami dousznymi, a Budsy 4 Pro - dokanałowymi. Nic nie wskazuje na to, aby producent miał powrócić do charakterystycznej konstrukcji wypełniającej ucho stosowanej w pierwszej i drugiej generacji. 

Nadchodzące słuchawki nieco przypominają AirPodsy, lecz z zauważalnymi różnicami. Nóżki Budsów 4 (Pro) są bardziej spłaszczone i zostały wykończone innym, szczotkowanym materiałem niż pozostała część konstrukcji. Patrząc na tylną część nowych pchełek nie da się ich pomylić z konkurencyjnymi modelami Apple’a. Z przodu widać jednak wyraźne podobieństwo, szczególnie w bardziej zaawansowanej wersji. W nadchodzącej generacji usunięto także specyficzny pasek LED, który zastosowano w Buds 3 Pro

Czego jednak nie zmieniono? Tego, że górna pokrywa etui wciąż jest przezroczysta. To akurat świetne podejście, ponieważ można łatwo sprawdzić, czy słuchawki zostały odłożone do ładowania bez potrzeby otwierania etui. W Galaxy Buds 4 (Pro) producent zmienił jednak formę case’a i powrócił do poziomego mechanizmu w kształcie muszli.

Czytaj też:

Dzięki tej budowie słuchawki będziemy kładli płasko, zamiast wkładać je od góry - tak jak to jest w 3. generacji Budsów Samsunga. Co z kolorami? Obecne informacje potwierdzają tylko po jednej wersji dla każdego modelu: Buds 4 mają być dostępne czerni, a Buds 4 Pro w bieli. Niewykluczone, że Samsung wprowadzi dwa warianty kolorystyczne. 

Nie znamy dokładnych cen, które będą obowiązywać w Polsce - obecnie wiemy co najwyżej ile będą kosztować w euro. Wszystko potwierdzi się na premierze, która ma odbyć się 25 lutego na wydarzeniu Galaxy Unpacked. W tym czasie zobaczymy też serię Galaxy S26. 

04.02.2026 18:28
