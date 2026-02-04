REKLAMA
Samsung ulepszy filmy w Galaxy S26. Nie mogę się doczekać

Samsung chwali się ulepszonymi możliwościami fotograficznymi nadchodzących smartfonów z serii Galaxy S26. Już teraz oficjalnie zapowiada potencjał urządzeń. 

Albert Żurek
Samsung Galaxy S26 Ultra odarty z tajemnicy - wiemy wszystko
Już wcześniej producent zapowiedział nadchodzącą funkcję prywatności ekranu, która trafi do Galaxy S26. Ze względu na zbliżającą się premierę, która ma odbyć się 25 lutego Samsung ujawnia kolejne informacje dotyczące urządzeń. Tym razem skupił się na możliwościach aparatu w różnych warunkach oświetleniowych. 

Samsung ujawnia możliwości fotograficzne Samsungów Galaxy S26 

Gigant na swoich mediach społecznościowych zaczął publikować cykl kilkunastosekundowych filmów zatytułowanych "Camera | What’s Next?" (w tłumaczeniu aparat - co następne?). Materiały prezentują możliwość telefonu ze wsparciem sztucznej inteligencji. 

Co prawda nie pada bezpośrednie potwierdzenie, że filmy skupiają się na serii Galaxy S26, lecz w filmie znajdziemy wskazówkę w postaci animacji z kształtem wyspy na aparaty obejmującej trzy moduły. Wygląd tego elementu jest zgodny z wcześniejszymi przeciekami dotyczącymi nadchodzących smartfonów.

Producent w materiałach promocyjnych prezentuje trzy aspekty urządzenia: nagrań w trybie nocnym w słabych warunkach oświetleniowych - wideo Glow oraz Groove oraz przybliżenie optyczne Closer ukazujące bardzo dobre zbliżenie hybrydowe Samsunga Galaxy S26 Ultra. Tym sposobem producent chce zapewnić nam przedsmak funkcji nagrywania wideo realizowanych wbudowanym systemem aparatów.

Czytaj też:

Wszystkie wideo wyglądają wyjątkowo dobrze, lecz musimy pamiętać, że są to nagrania z idealnych warunków i scenerii przygotowanych przez Samsunga. Za krótkimi materiałami stoi sztab ludzi. Nagrania producent sugerują, iż w nowej generacji skupiono się na ulepszeniach w zakresie fotografii i nagrań nocnych. Według wcześniejszych nieoficjalnych doniesień w modelu Galaxy S26 Ultra zastosowano obiektyw o jaśniejszej przysłonie f/1.4 zamiast f/1.7 w S25 Ultra. Urządzenie ma charakteryzować się:

  • aparatem głównym 200 Mpix z matrycą 1/1,3”, przysłoną f/1.4 oraz OIS;
  • teleobiektyw peryskopowy 50 Mpix o 5-krotnym zbliżeniu optycznym i przysłonie f/2.9 (zamiast f/3.4 z S25 Ultra);
  • teleobiektyw 10 Mpix o 3-krotnym zbliżeniu optycznym;
  • aparat ultraszeroki 50 Mpix;
  • moduł przedni 12 Mpix.
Jeśli Samsung w materiałach promocyjnych skupia się na przybliżeniu i wideo nocnym, powinniśmy się spodziewać, że taka specyfikacja jest prawdziwa. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać aż do premiery. Ta ma odbyć się 25 lutego 2026 r.

Albert Żurek
04.02.2026 16:00
Tagi: SamsungSmartfony
