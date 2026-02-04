REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung tnie listę wspieranych telefonów. Ten hit to już "emeryt"

Popularny model Samsunga znika z harmonogramów aktualizacji, a to oznacza definitywny koniec regularnego wsparcia. Jednocześnie seria S22 przechodzi na wolniejszy, cokwartalny cykl.

Malwina Kuśmierek
Samsung żegna Galaxy S21
REKLAMA

Siedem lat aktualizacji to zdecydowanie perła w koronie posprzedażowego wsparcia Samsunga – jednak nie było tak zawsze. Najbardziej zapaleni fani elektroniki z pewnością pamiętają, że seria Galaxy S24 była pierwszą z tak dużym wsparciem. Wszystkie smartfony wydane przed tą datą muszą poznać gorzki smak emerytury po czterech latach. Nie inaczej jest w przypadku Galaxy S21.

REKLAMA

Seria Galaxy S21 oficjalnie usunięta z harmonogramu aktualizacji Samsunga

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie Samsunga, Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra nie figurują już w harmonogramach comiesięcznych ani kwartalnych aktualizacji zabezpieczeń. To jednoznaczny sygnał, że dla tej serii zakończył się etap regularnych poprawek systemowych. Ewentualne aktualizacje mogą pojawić się wyłącznie w sytuacji wykrycia krytycznej luki bezpieczeństwa wymagającej natychmiastowej reakcji.

Seria Galaxy S21 zadebiutowała na początku 2021 roku i od początku objęta była polityką czterech dużych aktualizacji Androida oraz pięciu lat poprawek bezpieczeństwa. Samsung zrealizował tę obietnicę w całości. Użytkownicy otrzymali kolejno Androida 12 z One UI 4 pod koniec 2021 roku, Androida 13 z One UI 5 w 2022 roku, Androida 14 z One UI 6 w 2023 roku oraz Androida 15 z One UI 7 w pierwszej połowie 2025 roku. Ostatnia standardowa poprawka bezpieczeństwa dla tej rodziny smartfonów trafiła do użytkowników w listopadzie 2025 roku.

Samsung Galaxy S21 Ultra
Samsung Galaxy S21 Ultra

Zmiany nie ograniczają się jednak wyłącznie do "emerytury" Galaxy S21. Zgodnie z aktualną listą urządzeń objętych wsparciem, Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra zostały przesunięte z cyklu miesięcznego na kwartalny. To klasyczny etap przejściowy w polityce aktualizacji Samsunga, oznaczający, że modele te wchodzą w końcową fazę swojego życia pod względem wsparcia programowego. Na tej samej liście w trybie kwartalnym znalazł się również Galaxy S21 FE 5G.

Co to oznacza dla posiadaczy Galaxy S21?

Smartfon oczywiście nie przestanie działać z dnia na dzień, ale z czasem będzie coraz bardziej podatny na nowe zagrożenia i stopniowo traci kompatybilność z najnowszymi aplikacjami. Dla osób przywiązanych do bezpieczeństwa danych to sygnał, że warto rozważyć zmianę smartfona.

Galaxy S21 był jednym z najpopularniejszych flagowców swojej generacji i dla wielu użytkowników pozostaje ulubieńcem. Z podobnym entuzjazmem pisaliśmy o nim pięć lat temu.

"Potrafię jednak jednoznacznie powiedzieć, iż Galaxy S21 wart jest każdej złotówki, nawet jeśli w Polsce trzeba za niego zapłacić więcej złotówek niż trzeba by było dolarów za oceanem. To rewelacyjny smartfon. Absolutny top topów, jeśli chodzi o świat Androida. Do tego w relatywnie niewielkim, kompaktowym opakowaniu, które wygodnie obsługuje się na co dzień" - pisał Łukasz Kotkowski w swojej recenzji.

Odejście S21 na emeryturę ma więc wymiar formalny – przez następne kilka miesięcy (o ile nie lat) S21 nadal będzie cieszyć swoich właścicieli, którzy łatwo nie oddadzą smartfona na wymianę.

Więcej na temat smartfonów Samsunga:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
04.02.2026 09:55
Tagi: SamsungSmartfony
Najnowsze
9:38
Padł energetyczny rekord Polski. "Mamy nadwyżki dla sąsiadów"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:38:05+01:00
8:58
Mamy przełom w sprawie nowego Xboxa. Szefowa AMD wygadała się
Aktualizacja: 2026-02-04T08:58:08+01:00
8:00
Tak Apple ograł Spotify. Podsumowanie roku dostałem w lutym
Aktualizacja: 2026-02-04T08:00:13+01:00
7:38
GTA 6 z oficjalną datą premiery. Oto kiedy zagramy w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-04T07:38:22+01:00
6:51
Legendarne narzędzie Adobe znika na zawsze. Przegrało z nową strategią
Aktualizacja: 2026-02-04T06:51:00+01:00
6:41
ChatGPT ma teraz antywirusa. Co za chore czasy
Aktualizacja: 2026-02-04T06:41:00+01:00
6:31
Jowisz jest inny, niż sądziliśmy. "Przez pół wieku żyliśmy w błędzie"
Aktualizacja: 2026-02-04T06:31:00+01:00
6:21
Ceny pamięci wgniatają w fotel. Bo coś pożera cały RAM
Aktualizacja: 2026-02-04T06:21:00+01:00
6:11
Samsung idzie nam na rękę. Tak taniej naprawisz składany smartfon
Aktualizacja: 2026-02-04T06:11:00+01:00
21:30
Epic spróbuje tam, gdzie Microsoft rozczarował. Kibicuję
Aktualizacja: 2026-02-03T21:30:47+01:00
20:18
Budujemy niezwykłego drona dla wojska. To ma być koń roboczy armii
Aktualizacja: 2026-02-03T20:18:04+01:00
19:43
Switch dokonał niemożliwego. Przebił legendę i wciąż rośnie
Aktualizacja: 2026-02-03T19:43:28+01:00
19:20
Firefox kończy z natrętną funkcją. Wspaniale, bo mam tego dość
Aktualizacja: 2026-02-03T19:20:57+01:00
18:26
Samsung wymyślił to lepiej niż Apple. Palec nie będzie ci już potrzebny
Aktualizacja: 2026-02-03T18:26:30+01:00
17:52
Takie są nowe słuchawki Sony. Zmieniają to, co najbardziej irytowało
Aktualizacja: 2026-02-03T17:52:10+01:00
17:00
Powrót ludzi na Księżyc musi poczekać. Wszystko przez kapryśny wodór
Aktualizacja: 2026-02-03T17:00:45+01:00
16:25
Myślał, że kupuje dysk SSD. W środku był zwykły pendrive
Aktualizacja: 2026-02-03T16:25:31+01:00
15:42
Potężna promocja na zegarki Huawei. Nie musisz nawet lubić walentynek
Aktualizacja: 2026-02-03T15:42:57+01:00
15:16
Alior Bank z ogromną awarią. Polacy odcięci od pieniędzy
Aktualizacja: 2026-02-03T15:16:30+01:00
15:06
PKP pokazało hity Warsu. Tak jedzą Polacy w pociągach
Aktualizacja: 2026-02-03T15:06:10+01:00
14:41
Profil Zaufany znów leży. Polacy nie mogą słać faktur
Aktualizacja: 2026-02-03T14:41:59+01:00
13:52
Polska marka stawia na jakość. Polskie Allity robi zamieszanie w Europie
Aktualizacja: 2026-02-03T13:52:25+01:00
13:23
Nie musisz stawiać masztu. Te roboty koszące korzystają z satelity
Aktualizacja: 2026-02-03T13:23:58+01:00
13:00
Nowe silniki samolotów pasażerskich. Są dziwaczne, ale zmienią wszystko
Aktualizacja: 2026-02-03T13:00:04+01:00
12:24
Rząd widzi, że kręcisz nosem na system kaucyjny. Mówi, że się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-03T12:24:03+01:00
11:44
Elon Musk negocjował sam ze sobą. Obiecał złote góry
Aktualizacja: 2026-02-03T11:44:53+01:00
11:36
Big techy wściekłe na Polskę. Przestraszyły się podatków
Aktualizacja: 2026-02-03T11:36:04+01:00
10:52
Kometa 3I/Atlas to siewca życia. Hipoteza jak zaginiony rozdział Lema
Aktualizacja: 2026-02-03T10:52:52+01:00
10:24
Poczta Polska nie powalczy z gigantami. Ale głupia decyzja
Aktualizacja: 2026-02-03T10:24:50+01:00
10:19
Huawei Mate X7 - recenzja. To był kandydat na wspaniały telefon
Aktualizacja: 2026-02-03T10:19:52+01:00
10:00
Ten tablet gasi światło. Nowy MatePad ma ekran, którego nie da się zapomnieć
Aktualizacja: 2026-02-03T10:00:00+01:00
9:17
Chcą kamer przy śmietnikach. Nowa forma inwigilacji
Aktualizacja: 2026-02-03T09:17:16+01:00
8:47
Rząd nie chce być zależny od Microsoftu. Płaci potężne pieniądze za licencje
Aktualizacja: 2026-02-03T08:47:19+01:00
7:50
W mObywatelu zrobisz prawie wszystko. Rząd szykuje nowe usługi
Aktualizacja: 2026-02-03T07:50:09+01:00
6:45
Tramwaje-gąsienice stają się częścią miast. "Polska wyprzedza fakty"
Aktualizacja: 2026-02-03T06:45:00+01:00
6:35
Pokazali system kaucyjny, jakiego potrzebujemy. Kasa od razu na koncie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:35:00+01:00
6:23
Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń
Aktualizacja: 2026-02-03T06:23:00+01:00
6:11
Wikipedia wygląda jak Instagram. Kapitalny pomysł, ale to wykonanie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:11:00+01:00
6:01
Operator światłowodów upada przez szczury. Tak się kończy eko-zabawa
Aktualizacja: 2026-02-03T06:01:00+01:00
20:45
PKP usuwa największą wadę szybkich pociągów. W końcu cena = jakość
Aktualizacja: 2026-02-02T20:45:33+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA