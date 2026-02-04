REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Samsung idzie nam na rękę. Tak taniej naprawisz składany smartfon

Samsung wie, że naprawy w składanym smartfonie to droga sprawa. Dlatego chce obniżyć koszty wymiany ekranu i zastępuje ten proces tańszą naprawą wyświetlacza.

Albert Żurek
Samsung Galaxy Z Flip 7 FE kontra Flip 6
REKLAMA

Jeśli stłuczemy szkło ekranu w zwykłym telefonie często nie jest wymagane zastosowanego nowego panelu - zamiast tego wykonuje się wymianę szkła. Jest to możliwe, o ile matryca nie uległa uszkodzeniu. Wiele osób decyduje się na taką usługę, ponieważ jest zazwyczaj znacznie tańsza. W składakach też jest to możliwe i Samsung coraz bardziej rozszerza tę opcję.

REKLAMA

Naprawa ekranu zamiast wymiany w składanych smartfonach? 

Samsung w 2024 r. zaczął eksperymentować z opcją naprawy uszkodzonych składanych wyświetlaczy dla serii Galaxy Z Fold oraz Z Flip. Teraz firma oferuje ją praktycznie we wszystkich centrów serwisowych w Korei Południowej dla większości urządzeń, ale czy jest dostępna w Polsce?

W zasadzie tak, lecz z pewnymi ograniczeniami. Obecnie usługa jest dostępna dla starszych modeli aż do Galaxy Z Flip 6 oraz Galaxy Z Fold 6 wydanych w 2024 r. Nie znajdziemy jej dla najnowszych Galaxy Z Foldach 7 i Flipach 7 (FE).

Według Samsunga naprawa zamiast wymiany ma obniżyć koszta dla klienta nawet o 37 proc. I faktycznie coś w tym jest - w przypadku Z Flipa 6 naprawa kosztuje 946 zł, a kupno nowego wyświetlacze wiążę się z wydatkiem na poziomie 1379 zł. Dzięki usłudze w samej Korei Południowej klienci mieli zaoszczędzić ok. 5,4 mln dol., czyli równowartość ponad 19 mln zł.

Takie podejście jest też z pewnością bardziej ekologiczne - wspiera recykling poprzez ponowne wykorzystanie wciąż użytecznych części. 

Czytaj też:

Dłuższy czas naprawy to problem

W kraju Samsunga producent rozszerzył opcję naprawy to większej liczby urządzeń i punktów w całym kraju. Osobiście oczekiwałbym, że w Polsce firma również bardziej spopularyzuje opcję naprawy składanych wyświetlaczy i udostępni też opcję dla najnowszych smartfonów z serii Galaxy Z Fold 7 oraz Z Flip 7. 

REKLAMA

Mimo wszystko naprawa zamiast wymiany ma jedną zasadniczą wadę - to czas oczekiwania. Ma być nawet dwa razy dłuższy w porównaniu z klasyczną wymianą całego wyświetlacza na nowy. Warto jednak wiedzieć, że jest taka opcja. Zawsze to kilkaset złotych w kieszeni, które można przeznaczyć na inne cele. 

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
04.02.2026 06:11
Tagi: SamsungSkładane smartfonySmartfony
Najnowsze
21:30
Epic spróbuje tam, gdzie Microsoft rozczarował. Kibicuję
Aktualizacja: 2026-02-03T21:30:47+01:00
20:18
Budujemy niezwykłego drona dla wojska. To ma być koń roboczy armii
Aktualizacja: 2026-02-03T20:18:04+01:00
19:43
Switch dokonał niemożliwego. Przebił legendę i wciąż rośnie
Aktualizacja: 2026-02-03T19:43:28+01:00
19:20
Firefox kończy z natrętną funkcją. Wspaniale, bo mam tego dość
Aktualizacja: 2026-02-03T19:20:57+01:00
18:26
Samsung wymyślił to lepiej niż Apple. Palec nie będzie ci już potrzebny
Aktualizacja: 2026-02-03T18:26:30+01:00
17:52
Takie są nowe słuchawki Sony. Zmieniają to, co najbardziej irytowało
Aktualizacja: 2026-02-03T17:52:10+01:00
17:00
Powrót ludzi na Księżyc musi poczekać. Wszystko przez kapryśny wodór
Aktualizacja: 2026-02-03T17:00:45+01:00
16:25
Myślał, że kupuje dysk SSD. W środku był zwykły pendrive
Aktualizacja: 2026-02-03T16:25:31+01:00
15:42
Potężna promocja na zegarki Huawei. Nie musisz nawet lubić walentynek
Aktualizacja: 2026-02-03T15:42:57+01:00
15:16
Alior Bank z ogromną awarią. Polacy odcięci od pieniędzy
Aktualizacja: 2026-02-03T15:16:30+01:00
15:06
PKP pokazało hity Warsu. Tak jedzą Polacy w pociągach
Aktualizacja: 2026-02-03T15:06:10+01:00
14:41
Profil Zaufany znów leży. Polacy nie mogą słać faktur
Aktualizacja: 2026-02-03T14:41:59+01:00
13:52
Polska marka stawia na jakość. Polskie Allity robi zamieszanie w Europie
Aktualizacja: 2026-02-03T13:52:25+01:00
13:23
Nie musisz stawiać masztu. Te roboty koszące korzystają z satelity
Aktualizacja: 2026-02-03T13:23:58+01:00
13:00
Nowe silniki samolotów pasażerskich. Są dziwaczne, ale zmienią wszystko
Aktualizacja: 2026-02-03T13:00:04+01:00
12:24
Rząd widzi, że kręcisz nosem na system kaucyjny. Mówi, że się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-03T12:24:03+01:00
11:44
Elon Musk negocjował sam ze sobą. Obiecał złote góry
Aktualizacja: 2026-02-03T11:44:53+01:00
11:36
Big techy wściekłe na Polskę. Przestraszyły się podatków
Aktualizacja: 2026-02-03T11:36:04+01:00
10:52
Kometa 3I/Atlas to siewca życia. Hipoteza jak zaginiony rozdział Lema
Aktualizacja: 2026-02-03T10:52:52+01:00
10:24
Poczta Polska nie powalczy z gigantami. Ale głupia decyzja
Aktualizacja: 2026-02-03T10:24:50+01:00
10:19
Huawei Mate X7 - recenzja. To był kandydat na wspaniały telefon
Aktualizacja: 2026-02-03T10:19:52+01:00
10:00
Ten tablet gasi światło. Nowy MatePad ma ekran, którego nie da się zapomnieć
Aktualizacja: 2026-02-03T10:00:00+01:00
9:17
Chcą kamer przy śmietnikach. Nowa forma inwigilacji
Aktualizacja: 2026-02-03T09:17:16+01:00
8:47
Rząd nie chce być zależny od Microsoftu. Płaci potężne pieniądze za licencje
Aktualizacja: 2026-02-03T08:47:19+01:00
7:50
W mObywatelu zrobisz prawie wszystko. Rząd szykuje nowe usługi
Aktualizacja: 2026-02-03T07:50:09+01:00
6:45
Tramwaje-gąsienice stają się częścią miast. "Polska wyprzedza fakty"
Aktualizacja: 2026-02-03T06:45:00+01:00
6:35
Pokazali system kaucyjny, jakiego potrzebujemy. Kasa od razu na koncie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:35:00+01:00
6:23
Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń
Aktualizacja: 2026-02-03T06:23:00+01:00
6:11
Wikipedia wygląda jak Instagram. Kapitalny pomysł, ale to wykonanie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:11:00+01:00
6:01
Operator światłowodów upada przez szczury. Tak się kończy eko-zabawa
Aktualizacja: 2026-02-03T06:01:00+01:00
20:45
PKP usuwa największą wadę szybkich pociągów. W końcu cena = jakość
Aktualizacja: 2026-02-02T20:45:33+01:00
19:13
Polskie mrozy kontra smartfon. Co dzieje się z telefonem, gdy jest -10 C
Aktualizacja: 2026-02-02T19:13:21+01:00
17:41
Tak ma wyglądać składany iPhone. Potężny wyciek
Aktualizacja: 2026-02-02T17:41:31+01:00
16:56
Bilety do kina za 10 zł. Wraca promocja operatora, na którą czekają tłumy
Aktualizacja: 2026-02-02T16:56:06+01:00
16:44
Hit promocji w Polsce to dysk HDD. Takie mamy czasy, a promka niezła
Aktualizacja: 2026-02-02T16:44:54+01:00
16:36
Wybuchy na słońcu tylko rosną. Strefa eksplozji obraca się ku Ziemi
Aktualizacja: 2026-02-02T16:36:49+01:00
16:23
iPhone Fold z baterią-potworem. W końcu bez wstydu przed Androidem
Aktualizacja: 2026-02-02T16:23:24+01:00
16:13
Jeden filmik sprawił, że polski internet aż kipi. Kierowca kontra aktywista
Aktualizacja: 2026-02-02T16:13:57+01:00
13:48
Elon Musk wyśle żarłoka na orbitę. "Konstelacja miliona satelitów"
Aktualizacja: 2026-02-02T13:48:33+01:00
13:12
Samsung Galaxy S26 Ultra uśmiecha się do zdjęć. Wygląda pięknie
Aktualizacja: 2026-02-02T13:12:46+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA