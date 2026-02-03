REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń

Apple szykuje kolejny typ smartfonów. Skopiuje Samsunga i złamie klasyczne iPhone’y w zupełnie nowy sposób. Już od dawna marzyłem o takim urządzeniu.

Albert Żurek
Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń
REKLAMA

To, że w tym roku pojawi się pierwszy składany iPhone typu Fold, jest już pewne. Sam prezes Apple’a zapowiedział, że w 2026 r. dostaniemy “innowacje, jakich jeszcze nie widziano”. Producent ma myśleć nad innym modelem - iPhonem Flip - będącym bezpośrednią konkurencją dla Galaxy Z Flipów Samsunga.

REKLAMA

Apple zastanawia się nad stworzeniem iPhone Flip

Jak twierdzi Mark Gurman, Apple "bada" pomysł opracowania i stworzenia pierwszego składanego iPhone typu Flip. Urządzenie ma charakteryzować się bowiem kwadratową, przypominającą muszlę konstrukcją. Ten opis idealnie pasuje do puderniczek, czy jak kto woli smartfonów z klapką. 

Wiarygodny informator nie użył wprost nazewnictwa iPhone Flip. Niezależnie od wykorzystanej nazwy składany iPhone typu klapka miałby konkurować z konkurencją z Androidem - głównie Samsungiem i Motorolą. Firma w pierwszej kolejności wyda jednak pierwszego składaka typu Fold. 

Według Marka Grumana Apple zakłada, iż pierwsze podejście do telefonów z elastycznymi ekranami ma "odnieść wystarczający sukces, aby wygenerować realny popyt w tej kategorii". Dzięki temu użytkownicy Apple’a "będą chcieli dodatkowych kształtów i rozmiarów, podobnie jak w przypadku tradycyjnych iPhone'ów".

Wszystko zależy od tego, czy drogi iPhone kosztujący ponad 2000 dol. (co w Polsce może się przełożyć na 10 tys. zł) będzie na tyle rewolucyjny, aby użytkownicy dotychczasowych Pro Maxów zdecydowali się przesiąść na składaną formę. Wiele klientów firmy po prostu chce kupić możliwie najdroższy telefon dostępny w ofercie Apple’a i pierwszy składany iPhone Fold będzie pasować do tego kryterium. 

Czytaj też:

Forma, której pragnę bardziej niż iPhone Fold 

iPhone Fold będzie stanowić krok we właściwym kierunku. Producent po siedmiu latach dogoni swojego największego konkurenta w postaci Samsunga, który pod koniec 2019 r. wprowadził pierwszego Folda. Niedługo później, na początku 2020 r. Koreańczycy rozszerzyli składane smartfony o pierwszego Galaxy Z Flipa.

W świecie składanych smartfonów Fold i Flip to zupełnie dwie odmienne formy, różniące się od siebie możliwościami i założeniami. Fold po rozłożeniu ma być bardziej tabletem niż smartfonem z większą przestrzenią roboczą i kwadratowym współczynnikiem ekranu. W trybie złożonym urządzenie działa jak klasyczny telefon z mniejszym wyświetlaczem. 

Takie podejście jest przydatne, ale tak naprawdę mało kto potrzebuje tak dużego ekranu w telefonie. Miałem kilka razy przyjemność korzystania z Foldów - moim ulubionym był OnePlus Open, w którym przyjemnie korzystało mi się z dodatkowego panelu.

REKLAMA

Znacznie bardziej preferuję małe klapki, które po złożeniu nie zajmują całej kieszeni. Natomiast po rozłożeniu działają jak zwykłe smartfony.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
03.02.2026 06:23
Tagi: AppleiPhoneSamsungSkładane smartfonySmartfony
Najnowsze
6:11
Wikipedia wygląda jak Instagram. Kapitalny pomysł, ale to wykonanie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:11:00+01:00
6:01
Operator światłowodów upada przez szczury. Tak się kończy eko-zabawa
Aktualizacja: 2026-02-03T06:01:00+01:00
20:45
PKP usuwa największą wadę szybkich pociągów. W końcu cena = jakość
Aktualizacja: 2026-02-02T20:45:33+01:00
19:13
Polskie mrozy kontra smartfon. Co dzieje się z telefonem, gdy jest -10 C
Aktualizacja: 2026-02-02T19:13:21+01:00
17:41
Tak ma wyglądać składany iPhone. Potężny wyciek
Aktualizacja: 2026-02-02T17:41:31+01:00
16:56
Bilety do kina za 10 zł. Wraca promocja operatora, na którą czekają tłumy
Aktualizacja: 2026-02-02T16:56:06+01:00
16:44
Hit promocji w Polsce to dysk HDD. Takie mamy czasy, a promka niezła
Aktualizacja: 2026-02-02T16:44:54+01:00
16:36
Wybuchy na słońcu tylko rosną. Strefa eksplozji obraca się ku Ziemi
Aktualizacja: 2026-02-02T16:36:49+01:00
16:23
iPhone Fold z baterią-potworem. W końcu bez wstydu przed Androidem
Aktualizacja: 2026-02-02T16:23:24+01:00
16:13
Jeden filmik sprawił, że polski internet aż kipi. Kierowca kontra aktywista
Aktualizacja: 2026-02-02T16:13:57+01:00
13:48
Elon Musk wyśle żarłoka na orbitę. "Konstelacja miliona satelitów"
Aktualizacja: 2026-02-02T13:48:33+01:00
13:12
Samsung Galaxy S26 Ultra uśmiecha się do zdjęć. Wygląda pięknie
Aktualizacja: 2026-02-02T13:12:46+01:00
12:54
Telewizory OLED 2026 to jasny sygnał dla graczy. Zmieniają sposób grania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:54:03+01:00
12:18
Profil Zaufany nie działa. Polacy odcięci od logowania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:18:35+01:00
12:17
Kometa 3I/Atlas jest ogromna. Wreszcie znamy jej rozmiar
Aktualizacja: 2026-02-02T12:17:16+01:00
11:19
Polacy piracą na potęgę. "Mają dość platform VOD"
Aktualizacja: 2026-02-02T11:19:58+01:00
11:12
Dzięki AI, tak będą sprzedawać w internecie od 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-02T11:12:20+01:00
10:34
Ojcostwo obudziło sumienie twórcy iPoda. Wcześniej miał gdzieś prywatność
Aktualizacja: 2026-02-02T10:34:18+01:00
10:12
Apple przegrywa walkę o pamięć. Zjedzą to, co miało być dla twojego iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-02T10:12:34+01:00
9:21
Zima zaskoczyła Biedronkę. Uderzenie prosto w system kaucyjny
Aktualizacja: 2026-02-02T09:21:15+01:00
8:15
Trwa Messendżeryzacja Spotify. Co dalej, wideorozmowy?
Aktualizacja: 2026-02-02T08:15:08+01:00
8:13
Naciskają na Google, żeby wyłączyć podsumowania AI. To się nie uda
Aktualizacja: 2026-02-02T08:13:45+01:00
7:42
Nie tylko Xbox dostaje po głowie, PlayStation też. Twórcy gier odwracają się od konsol
Aktualizacja: 2026-02-02T07:42:42+01:00
7:32
Odkryli, że boty mruczą coś pod nosem. Gadanie ze sobą pomaga im jak ludziom
Aktualizacja: 2026-02-02T07:32:13+01:00
7:17
Narzędzie do niszczenia marzeń deweloperów. Zobaczysz prawdziwie paskudną Polskę
Aktualizacja: 2026-02-02T07:17:09+01:00
6:30
Na lotnisku powiesili kod. Takie symbole powinny być w każdym polskim mieście
Aktualizacja: 2026-02-02T06:30:00+01:00
6:15
Agenci AI stworzyli swój portal społecznościowy. A tam masa niepokojących dyskusji
Aktualizacja: 2026-02-02T06:15:00+01:00
6:00
Teoria spiskowa, w którą mogę uwierzyć. Styczeń był rekordowo długi
Aktualizacja: 2026-02-02T06:00:00+01:00
16:20
Coś znów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną. „To nie są żarty, dzwoń na 112”
Aktualizacja: 2026-02-01T16:20:00+01:00
16:10
Rakieta mogła spaść na Polskę. Finał historii zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-01T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z nowymi cenami. Po podwyżce rodziny zapłacą najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-01T16:00:00+01:00
9:30
Studenci zbudowali pływającego drona. "Ma poważne zadanie"
Aktualizacja: 2026-02-01T09:30:00+01:00
9:00
Klasyczna telewizja umiera? Patrz na to
Aktualizacja: 2026-02-01T09:00:00+01:00
8:30
Czyste powietrze zabija rafę. Badacze łapią się za głowę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:30:00+01:00
8:15
Mam dosyć systemu kaucyjnego. Znalazłem alternatywę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:15:00+01:00
8:00
Oto rakieta do lotu na Księżyc. Włożyli w nią przestarzałą technologię
Aktualizacja: 2026-02-01T08:00:00+01:00
7:30
Tornada da się przewidzieć. "Uratują mnóstwo ludzi"
Aktualizacja: 2026-02-01T07:30:00+01:00
7:15
WOT szkoli się na dronach FPV. Skala robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-01T07:15:00+01:00
7:00
realme P4 Power wbija w fotel. Ma 10 000 mAh i nie jest cegłą
Aktualizacja: 2026-02-01T07:00:00+01:00
18:15
Galaxy S26 ma już datę premiery. Jedna funkcja będzie gwiazdą
Aktualizacja: 2026-01-31T18:15:38+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA