Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń

To, że w tym roku pojawi się pierwszy składany iPhone typu Fold, jest już pewne. Sam prezes Apple’a zapowiedział, że w 2026 r. dostaniemy “innowacje, jakich jeszcze nie widziano”. Producent ma myśleć nad innym modelem - iPhonem Flip - będącym bezpośrednią konkurencją dla Galaxy Z Flipów Samsunga.

Apple zastanawia się nad stworzeniem iPhone Flip

Jak twierdzi Mark Gurman, Apple "bada" pomysł opracowania i stworzenia pierwszego składanego iPhone typu Flip. Urządzenie ma charakteryzować się bowiem kwadratową, przypominającą muszlę konstrukcją. Ten opis idealnie pasuje do puderniczek, czy jak kto woli smartfonów z klapką.

Wiarygodny informator nie użył wprost nazewnictwa iPhone Flip. Niezależnie od wykorzystanej nazwy składany iPhone typu klapka miałby konkurować z konkurencją z Androidem - głównie Samsungiem i Motorolą. Firma w pierwszej kolejności wyda jednak pierwszego składaka typu Fold.

Według Marka Grumana Apple zakłada, iż pierwsze podejście do telefonów z elastycznymi ekranami ma "odnieść wystarczający sukces, aby wygenerować realny popyt w tej kategorii". Dzięki temu użytkownicy Apple’a "będą chcieli dodatkowych kształtów i rozmiarów, podobnie jak w przypadku tradycyjnych iPhone'ów".

Wszystko zależy od tego, czy drogi iPhone kosztujący ponad 2000 dol. (co w Polsce może się przełożyć na 10 tys. zł) będzie na tyle rewolucyjny, aby użytkownicy dotychczasowych Pro Maxów zdecydowali się przesiąść na składaną formę. Wiele klientów firmy po prostu chce kupić możliwie najdroższy telefon dostępny w ofercie Apple’a i pierwszy składany iPhone Fold będzie pasować do tego kryterium.

Forma, której pragnę bardziej niż iPhone Fold

iPhone Fold będzie stanowić krok we właściwym kierunku. Producent po siedmiu latach dogoni swojego największego konkurenta w postaci Samsunga, który pod koniec 2019 r. wprowadził pierwszego Folda. Niedługo później, na początku 2020 r. Koreańczycy rozszerzyli składane smartfony o pierwszego Galaxy Z Flipa.

W świecie składanych smartfonów Fold i Flip to zupełnie dwie odmienne formy, różniące się od siebie możliwościami i założeniami. Fold po rozłożeniu ma być bardziej tabletem niż smartfonem z większą przestrzenią roboczą i kwadratowym współczynnikiem ekranu. W trybie złożonym urządzenie działa jak klasyczny telefon z mniejszym wyświetlaczem.

Takie podejście jest przydatne, ale tak naprawdę mało kto potrzebuje tak dużego ekranu w telefonie. Miałem kilka razy przyjemność korzystania z Foldów - moim ulubionym był OnePlus Open, w którym przyjemnie korzystało mi się z dodatkowego panelu.

Znacznie bardziej preferuję małe klapki, które po złożeniu nie zajmują całej kieszeni. Natomiast po rozłożeniu działają jak zwykłe smartfony.

Albert Żurek 03.02.2026 06:23

