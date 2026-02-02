REKLAMA
iPhone Fold z baterią-potworem. W końcu bez wstydu przed Androidem

Pierwszy składany iPhone zostanie wyposażony w ogromną baterię. Największą w historii smartfonów Apple’a. Konkurencja pozazdrości. 

Albert Żurek
iPhone Fold pierwszy
Prezes Apple’a Tim Cook w minionym tygodniu zapowiedział, że w tym roku zobaczymy “innowacje, jakich jeszcze nie widziano”. Jedną z nich będzie iPhone Fold, który ma zadebiutować na jesień 2026 r. tuż obok serii iPhone 18 Pro. O urządzeniu wiemy coraz więcej.

iPhone Fold otrzyma ogromną baterię. Największą w historii Apple’a

Smartfony Apple'a niemalże od zawsze oferowały mniejsze akumulatory w porównaniu z konkurencją z Androidem. Apple stawiał na optymalizację własnego sprzętu i oprogramowania, aby móc dorównać innym markom z większymi pojemnościami, lecz ostatnio firma zaczęła nadrabiać zaległości.

Wystarczy spojrzeć na iPhone’y 17 Pro i 17 Pro Max. Najnowsze modele szczególnie w wersjach ze wsparciem wyłącznie eSIM oferują naprawdę spore pojemności w porównaniu z poprzednikami:

  • iPhone 17 Pro - 4252 mAh (wersja SIM 3988 mAh), iPhone 16 Pro - 3582 mAh;
  • iPhone 17 Pro Max - 5088 mAh (wersja SIM 4823 mAh), iPhone 16 Pro - 4685 mAh.

W mniejszych iPhone’ach 17 Pro mówimy o kwestii 700 mAh. iPhone 17 Pro Max jest pierwszym w historii smartfonem Apple'a, który przebił barierę 5000 mAh. Z tym roku będzie jeszcze lepiej.

Według informatora z Chin pierwszy iPhone Fold natomiast zaoferuje akumulator o pojemności ponad 5500 mAh. Jeśli doniesienia się sprawdzą, będziemy mogli mówić o nowym rekordzie w smartfonach Apple’a. W porównaniu z obecnym liderem w świecie Apple’a jest to 10 proc. wyższa pojemność. 

Jak ta wartość prezentuje się na tle konkurencyjnych składaków z Androidem? Bardzo dobrze. W Samsungu Galaxy Z Fold 7 znajdziemy akumulator 4400 mAh, Google Pixel 10 Pro Fold - 5015 mAh, a Honor Magic V5 - 5820 mAh. Oznacza to, że Apple przewyższy swoich największych konkurentów oraz zbliży się do propozycji chińskich marek wyposażanych w ogniwa węglowo-krzemowe. 

Już wcześniej w sieci pojawiały się podobne raporty - informatorzy wspominali o testach akumulatorów o pojemności 5400 - 5800 mAh w pierwszym iPhone Fold. Dotychczasowe doniesienia nie były jednak precyzyjne. Apple najwyraźniej zdecydował się na ok. 5500 mAh, co powinno zapewnić dobry czas pracy przy zachowaniu cienkiej obudowy.

iPhone Fold musi mieć większą baterię. Dwa ekrany to nie przelewki

Apple dotychczas implementował największe wyświetlacze o przekątnej 6,9 cala w iPhone’ach Pro Max. Im większy ekran, tym telefon potrzebuje więcej energii do długotrwałego działania. Wyświetlacze w smartfonach są jednym z najbardziej energochłonnych komponentów (tuż obok procesora). W pierwszym składaku Apple’a zostaną zastosowane aż dwa panele: główny, składany o przekątnej ok. 7,8 cala oraz zewnętrzny o przekątnej 5,5 cala. 

Największe wyzwanie dla baterii będzie stanowić znacznie większy w porównaniu z matrycami zastosowanymi w klasycznych iPhone’ach ekran. Dodatkowa przestrzeń przełoży się na większą konsumpcją energii, więc zastosowanie 5500 mAh w pierwszym składanym iPhonie jest uzasadnione. Smartfon będzie pokazem możliwości technologii Apple’a. Oczekujemy, że tanio nie będzie. Sprzęt może kosztować ok. 10 000 zł na premierę.

02.02.2026
