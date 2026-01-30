W tym roku pokażemy innowacje, jakich jeszcze nie było - mówi Apple. Pożyjemy…

Ładowanie...

Apple przedstawił wyniki finansowe za ostatni kwartał 2025 r. Dowiedzieliśmy się, że końcówka minionego roku była dla firmy rekordowo owocna. Przyniosła największe przychody z iPhone’a w historii firmy. Wykorzystując okazję, dyrektor Apple’a przedstawił plany na ten rok. Nie zabrakło odważnych stwierdzeń.

Tim Cook twierdzi, że Apple pokaże innowacje “jakich jeszcze nie było”

Podczas czwartkowej telekonferencji na temat wyników finansowych prezes w Apple’a zapowiedział, co czeka nas w tym roku:

Jak powiedziałem na początku mojego wystąpienia, był to pod wieloma względami wyjątkowy kwartał dla Apple'a. Z entuzjazmem patrzymy na wszystkie możliwości, jakie przyniesie nadchodzący rok - by dostarczać innowacje, jakich świat jeszcze nie widział i wzbogacać życie użytkowników na każdym kroku - powiedział Tim Cook.

Rok 2026 dopiero się zaczął, ale jak dotąd Apple zdążył wydać już kilka nowości. Pierwszą z nich był nowy pakiet Creator Studio, łączący dostęp do kilku popularnych aplikacji. Ostatnio wprowadzono do sprzedaży drugą generację wyczekiwanego lokalizatora AirTag 2 ze znacznymi ulepszeniami.

Tim Cook jest znany ze śmiałych zapowiedzi dotyczących przyszłości firmy. Szczególnie podczas wydarzeń takich jak konferencje w tematyce wyników finansowych, w których często uczestniczą inwestorzy. Stwierdzenie, "innowacje, jakich jeszcze nie było" jest jednak wyjątkowo odważne.

Przyzwyczailiśmy się, że co najmniej od kilku lat premiery Apple’a są mocno przewidywalne oraz przynoszą co najwyżej potwierdzenia przecieków i nieoficjalnych raportów. Dlatego już teraz wiemy, co Apple planuje na 2026 r. Na początku roku zobaczymy:

iPhone 17e z ulepszoną budową wyciągniętą z iPhone’a 16 - luty 2026 r.;

tańszy MacBook wwyposażony w procesor z iPhone’ów 16 Pro - marzec lub kwiecień 2026 r.;

iPad 12. generacji - marzec lub kwiecień 2026 r.;

MacBook Air z procesorem M5 - wiosna 2026 r.;

HomePod z wbudowanym wyświetlaczem - wiosna 2026 r.

Największą nowością początku 2026 r. będzie tańsza wersja laptopa Apple z procesorem A18 Pro zamiast układu z serii M. Sprzęt ma kosztować ok. 800 dol., czyli 4000 zł. Zwykły MacBook Air jest dostępny w cenie 4999 zł (1000 dol.). Oprócz tego mamy zobaczyć też nowy inteligenty głośnik Apple’a ze wsparciem Apple Intelligence wyposażony w ekran, przypominający Google Nest Hub. Na wiosnę oczekujemy też premiery odświeżonej Siri bazującej na rozwiązaniach Google'a.

W drugiej części roku zobaczymy też serię iPhone 18 Pro z modułem Face ID (lub jego częścią) pod ekranem, pierwszego składanego iPhone Fold oraz odświeżonego MacBooka Pro z procesorami M6 wyposażonego w ekran typu OLED. Oprócz tego Apple ma zmienić podejście do premier tańszych iPhone’ów - zwykła osiemnastka oraz Air 2 powinny zadebiutować na początku 2027 r.

Jeśli informacje się sprawdzą, faktycznie w tym roku zobaczymy wiele ciekawych nowości. Czy jednak możemy je nazwać rewolucyjnymi?

Albert Żurek 30.01.2026 19:45

