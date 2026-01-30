REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

W tym roku pokażemy innowacje, jakich jeszcze nie było - mówi Apple. Pożyjemy…

Prezes Apple’a uważa, że rok 2026 przyniesie rewolucję. Mamy zobaczyć mnóstwo innowacji, jakich jeszcze świat nie widział.

Albert Żurek
Tim Cook innowacja
REKLAMA

Apple przedstawił wyniki finansowe za ostatni kwartał 2025 r. Dowiedzieliśmy się, że końcówka minionego roku była dla firmy rekordowo owocna. Przyniosła największe przychody z iPhone’a w historii firmy. Wykorzystując okazję, dyrektor Apple’a przedstawił plany na ten rok. Nie zabrakło odważnych stwierdzeń. 

REKLAMA

Tim Cook twierdzi, że Apple pokaże innowacje “jakich jeszcze nie było”

Podczas czwartkowej telekonferencji na temat wyników finansowych prezes w Apple’a zapowiedział, co czeka nas w tym roku:

Jak powiedziałem na początku mojego wystąpienia, był to pod wieloma względami wyjątkowy kwartał dla Apple'a. Z entuzjazmem patrzymy na wszystkie możliwości, jakie przyniesie nadchodzący rok - by dostarczać innowacje, jakich świat jeszcze nie widział i wzbogacać życie użytkowników na każdym kroku - powiedział Tim Cook.

Rok 2026 dopiero się zaczął, ale jak dotąd Apple zdążył wydać już kilka nowości. Pierwszą z nich był nowy pakiet Creator Studio, łączący dostęp do kilku popularnych aplikacji. Ostatnio wprowadzono do sprzedaży drugą generację wyczekiwanego lokalizatora AirTag 2 ze znacznymi ulepszeniami. 

Tim Cook jest znany ze śmiałych zapowiedzi dotyczących przyszłości firmy. Szczególnie podczas wydarzeń takich jak konferencje w tematyce wyników finansowych, w których często uczestniczą inwestorzy. Stwierdzenie, "innowacje, jakich jeszcze nie było" jest jednak wyjątkowo odważne.

Czytaj też:

Co szykuje Apple w 2026 r.? Zbieramy dotychczasowe informacje

Przyzwyczailiśmy się, że co najmniej od kilku lat premiery Apple’a są mocno przewidywalne oraz przynoszą co najwyżej potwierdzenia przecieków i nieoficjalnych raportów. Dlatego już teraz wiemy, co Apple planuje na 2026 r. Na początku roku zobaczymy:

  • iPhone 17e z ulepszoną budową wyciągniętą z iPhone’a 16 - luty 2026 r.;
  • tańszy MacBook wwyposażony w procesor z iPhone’ów 16 Pro - marzec lub kwiecień 2026 r.;
  • iPad 12. generacji - marzec lub kwiecień 2026 r.;
  • MacBook Air z procesorem M5 - wiosna 2026 r.;
  • HomePod z wbudowanym wyświetlaczem - wiosna 2026 r.

Największą nowością początku 2026 r. będzie tańsza wersja laptopa Apple z procesorem A18 Pro zamiast układu z serii M. Sprzęt ma kosztować ok. 800 dol., czyli 4000 zł. Zwykły MacBook Air jest dostępny w cenie 4999 zł (1000 dol.). Oprócz tego mamy zobaczyć też nowy inteligenty głośnik Apple’a ze wsparciem Apple Intelligence wyposażony w ekran, przypominający Google Nest Hub. Na wiosnę oczekujemy też premiery odświeżonej Siri bazującej na rozwiązaniach Google'a.

W drugiej części roku zobaczymy też serię iPhone 18 Pro z modułem Face ID (lub jego częścią) pod ekranem, pierwszego składanego iPhone Fold oraz odświeżonego MacBooka Pro z procesorami M6 wyposażonego w ekran typu OLED. Oprócz tego Apple ma zmienić podejście do premier tańszych iPhone’ów - zwykła osiemnastka oraz Air 2 powinny zadebiutować na początku 2027 r. 

REKLAMA

Jeśli informacje się sprawdzą, faktycznie w tym roku zobaczymy wiele ciekawych nowości. Czy jednak możemy je nazwać rewolucyjnymi?

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
30.01.2026 19:45
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
Najnowsze
18:44
Twój iPhone nauczył się przydatnych sztuczek. Od konkurenta ChatGPT
Aktualizacja: 2026-01-30T18:44:31+01:00
18:15
Twój telewizor z Google TV się zmieni. Zaśmieci ci ekran główny
Aktualizacja: 2026-01-30T18:15:33+01:00
18:11
Windows dostanie drugi pasek. Microsoft już nad tym pracuje
Aktualizacja: 2026-01-30T18:11:50+01:00
17:41
Ważna zapowiedź w sprawie polskiej armii. "Chcemy produkować własną armatę"
Aktualizacja: 2026-01-30T17:41:38+01:00
17:28
Fallout 76 za darmo. Idealna okazja, bo gra kapitalnie się zmieniła
Aktualizacja: 2026-01-30T17:28:51+01:00
16:43
Coś nietypowego wypływa na wody UE. Zwodują pływające gniazdo dronów
Aktualizacja: 2026-01-30T16:43:42+01:00
15:45
Polska stawia NATO warunek. Jedność sojuszu na ostrzu noża
Aktualizacja: 2026-01-30T15:45:16+01:00
15:30
YouTube blokuje swoją najlepszą funkcję. Będziesz musiał zapłacić
Aktualizacja: 2026-01-30T15:30:23+01:00
14:47
Wstrzymaj się z tym Linuxem. Microsoft naprawi Windowsa 11
Aktualizacja: 2026-01-30T14:47:10+01:00
14:41
Tani i ogromny telewizor OLED. Tak, jeszcze w tym roku
Aktualizacja: 2026-01-30T14:41:25+01:00
13:37
Gigant rezygnuje z telewizorów 8K. To już nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-30T13:37:39+01:00
12:34
Webb znalazł coś, co nie powinno istnieć. Brakujący element czarnych dziur
Aktualizacja: 2026-01-30T12:34:57+01:00
11:41
Samsung wymieni ci ekran w telefonie. Za grosze
Aktualizacja: 2026-01-30T11:41:02+01:00
11:35
Dziwny sojusz Apple'a, Nvidii i Intela. Szykują się na trzęsienie ziemi
Aktualizacja: 2026-01-30T11:35:11+01:00
11:07
Alert, który może uratować zdrowie. Darmowa aplikacja ostrzega szybciej niż media
Aktualizacja: 2026-01-30T11:07:12+01:00
10:57
Nowa opcja zwrotów na Allegro. Musisz o tym wiedzieć
Aktualizacja: 2026-01-30T10:57:38+01:00
10:12
Nie chcecie kupować już iPhone’a? Bzdura - rekordowa sprzedaż Apple’a
Aktualizacja: 2026-01-30T10:12:54+01:00
9:37
Polska tarcza antydronowa pokazana. "Najnowocześniejszy system w Europie"
Aktualizacja: 2026-01-30T09:37:22+01:00
8:51
Bruksela mówi "tak" pasażerom. Trzy godziny opóźnienia, odszkodowanie i darmowy bagaż
Aktualizacja: 2026-01-30T08:51:18+01:00
8:21
Flagowiec lubianej marki nie powstanie. Literalnie nie będzie Niczego
Aktualizacja: 2026-01-30T08:21:13+01:00
8:07
Bakterie z kosmicznej toalety są już na Ziemi. Zbadają je Polacy
Aktualizacja: 2026-01-30T08:07:53+01:00
7:17
Apple wydał 7 mld złotych na tę firmę. "Przejęcie, które zmiażdży konkurencję"
Aktualizacja: 2026-01-30T07:17:35+01:00
6:51
Animal Crossing: New Horizons na Switchu 2 to technologiczny horror - recenzja
Aktualizacja: 2026-01-30T06:51:00+01:00
6:41
YouTube wyświetla dziwny błąd. To nowa kara za kombinowanie
Aktualizacja: 2026-01-30T06:41:00+01:00
6:31
Zrobił maszynę do pisania z Lego. Jest lepsza niż oryginał
Aktualizacja: 2026-01-30T06:31:00+01:00
6:21
Popieram system kaucyjny, ale czuję się oszukany. Biedni dostają po tyłku
Aktualizacja: 2026-01-30T06:21:00+01:00
6:11
Fable kupił was grafiką, a mnie złości. Zapomnieli co to baśń, zło i dobro
Aktualizacja: 2026-01-30T06:11:00+01:00
21:40
Apple zmiażdżył konkurencję. Oto najpopularniejszy smartfon świata
Aktualizacja: 2026-01-29T21:40:31+01:00
21:22
Telefony w Orange przyspieszyły. Ja to już czuję, a ty?
Aktualizacja: 2026-01-29T21:22:06+01:00
20:42
11 ton żelastwa pędzi w stronę Ziemi. Polskie służby wydały ostrzeżenie
Aktualizacja: 2026-01-29T20:42:12+01:00
20:07
Pięć lat więzienia za patostreaming. Rząd bierze się za internet
Aktualizacja: 2026-01-29T20:07:30+01:00
19:07
Android nie pozwoli wejść do twojego telefonu. Ta nowość to potężna zapora
Aktualizacja: 2026-01-29T19:07:20+01:00
18:21
Ten nowy polski system bojowy wbija w ziemię. Przed nim nie da się schować
Aktualizacja: 2026-01-29T18:21:42+01:00
17:53
Huawei ma coś dla ciebie za darmo. Wystarczy, że masz ich zegarek lub telefon
Aktualizacja: 2026-01-29T17:53:21+01:00
17:03
Mapy Google obsłużysz bez użycia rąk. Ta nowość to wybawienie
Aktualizacja: 2026-01-29T17:03:49+01:00
16:41
Ceny Galaxy Buds 4 wyciekły. Samsung miło nas zaskoczył
Aktualizacja: 2026-01-29T16:41:15+01:00
16:06
Wielki hit Amazonu za darmo na YouTubie. Nie potrzebujesz Prime
Aktualizacja: 2026-01-29T16:06:12+01:00
15:47
Ranking kart eSIM 2026. Tu znajdziesz najlepsze oferty
Aktualizacja: 2026-01-29T15:47:45+01:00
15:27
Szef cyberobrony USA nakarmił ChatGPT tajnymi danymi. "Przypadkowo"
Aktualizacja: 2026-01-29T15:27:21+01:00
14:56
Czołgi K2 sypią się jak choinki. "Robimy za poligon dla Korei"
Aktualizacja: 2026-01-29T14:56:14+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA