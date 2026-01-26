To nowy AirTag 2 (2026). Jednak nie biegnę do sklepu, choć zmiany niezłe

Ładowanie...

AirTag z 2021 r., określany przez producenta jako bestsellerowy „znajdowacz przedmiotów, doczekał się zgodnie z oczekiwaniami nowej wersji. Lokalizator od Apple’a wykorzystujący Bluetooth, który możemy wrzucić do portfela lub plecaka, przypiąć do kluczy lub doczepić do roweru tudzież hulajnogi elektrycznej, ponownie wygląda jak malutka biała pastylka, ale AirTag 2 z 2026 r. nauczył się kilku nowych sztuczek.

AirTag 2: precyzyjniejsze lokalizowanie i to z Apple Watcha

AirTag 2. generacji nie ma w nazwie numerka, ale pojawił się w ofercie Apple’a z dopiskiem „nowy”. Podobnie jak poprzednik wydany w 2021 r. łączy się z siecią Znajdź opracowaną przez Apple’a. Oznacza to, że mogą go pasywnie lokalizować wszystkie inne sprzęty firmy z Cupertino będące w użyciu. Działa to wszystko trochę jak SONAR stworzony przez Batmana.

Największą nowością w AirTagu z 2026 r. jest chip Ultrawide Band obecny też w innych sprzętach firmy z Cupertino. Pozwala to na znacznie bardziej precyzyjne namierzanie zguby - i to z użyciem już nie tylko iPhone’ów, ale też Apple Watchy z systemem watchOS 26.2.1 lub nowszym. Działa to na zasadzie ciepło-zimno, a apka Znajdź pokazuje nam odległość, w jakiej znajdujemy się od lokalizatora.

Co jeszcze zmieniło się w AirTagu 2?

Z doświadczenia przy tym wiem, że szukanie sprzętów Apple’a spiętych z siecią Znajdź, nawet z wykorzystaniem metody-ciepło zimno, bywa problematyczne. Dotyczy to zresztą nie tylko Airbagów, ale też słuchawek z rodziny AirPods.

Dobra wiadomość jest taka, że AirTag (2026) dostał o połowę głośniejszy głośniczek niż AirTag (2021). Ten ma też pikać w nieco inny sposób, co dodatkowo ma ułatwić znalezienie gadżetu i przedmiotu, do którego go przypięliśmy.

Jeśli z kolei mowa o przypinaniu, to w ofercie Apple’a mamy też brelok do AirTaga o nazwie FineWoven Key Ring. Dostępny jest w kilku różnych kolorach pomarańczowym, fioletowym, granatowym, zielonym i czarnym.

Poprawiony został zasięg Bluetooth w przypadku AirTaga 2. generacji, więc łatwiej będzie odzyskać zgubę w odludnych miejscach, czyli np. w lesie. I tak było z tym dobrze w przypadku sieci Znajdź, no ale ma być jeszcze lepiej.

AirTag 2 kontra AirTag - który model kupić?

Wiele osób będzie się teraz zastanawiało, który model lokalizatora od Apple’a kupić. Nowy, czyli AirTag 2, sprzedawany jest na start w pełnej cenie, która wynosi 149 zł za sztukę (lub 499 zł za czteropak, czyli 125 zł/szt.). Dokładnie tyle samo ile kosztował AirTag z 2021 r. na start. Brelok kosztuje 179 zł.

Apple wycofał przy tym pierwszą wersję AirTaga z oferty, ale… nadal wielu sprzedawców ma w ofercie ten poprzedni model. Sprzedawany jest on obecnie za mniej niż 98 zł od sztuki (51 zł taniej). Są też oferty na cztery AirTagi w jednym pudełku za mniej niż 360 zł, co daje nam ok. 80 zł/szt. (45 zł taniej).

Sam mam już komplet AirTagów i nie zamierzam ich wymieniać, póki się nie zgubią. Jeśli jednak miałbym kupować kolejny, to zdecydowałbym się pewnie na AirTaga 2 mimo sporej różnicy w cenie. To w końcu gadżet, który zabezpiecza cenniejsze rzeczy - a często wręcz bezcenne, jak np. portfel z pamiątkowym zdjęciem.

Piotr Grabiec 26.01.2026 16:36

