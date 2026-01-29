Apple zmiażdżył konkurencję. Oto najpopularniejszy smartfon świata

Ładowanie...

W Polsce dominują przede wszystkim urządzenia z niższej półki cenowej. Potwierdzają to dane operatorów - Orange ujawnił niedawno, że najpopularniejszym (najczęściej sprzedawanym) modelem był Samsung Galaxy A56. Jednak w ujęciu globalnym sprawa wygląda zupełnie inaczej. Tańsze modele Samsunga są popularne, ale nie tak bardzo jak smartfony Apple’a.

iPhone 16 najpopularniejszym smartfonem świata. Zdominował sprzedaż

Jak wynika z najnowszego raportu Counterpoint Research, iPhone 16 był w minionym roku najpopularniejszym telefonem na świecie . Zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najlepiej sprzedających się telefonów. Na wykresie widać, że jego udział jest znacznie wyższy w porównaniu z drugim najpopularniejszym modelem.

Na podium znajdują się także inne propozycje Apple’a: iPhone 16 Pro Max oraz iPhone 16 Pro. Oba urządzenia charakteryzowały się bardzo zbliżoną popularnością. Wyniki jednak potwierdzają, że Apple zdominował światowy rynek i to smartfony wydane w 2024 r. mogą pochwalić się największą popularnością wśród klientów.

Dlaczego akurat iPhone 16? Kluczowym czynnikiem okazała się cena. Model ten był jedną z najtańszych opcji w ofercie Apple. Co prawda na początku 2025 r. pojawił się iPhone 16e, ale jest to sprzęt pod wieloma względami przestarzały (m.in. w kwestii wyglądu). Jednocześnie producent nieco przesadził z wyceną najtańszego iPhone’a 16e i zwykła szesnastka kosztowała niewiele więcej. Obecnie można kupić ją za ok. 3300 zł.

Klienci Apple’a często sięgali też po wyższe modele takie jak 16 Pro Max i 16 Pro. Interesujący jest fakt, że najdroższy smartfon Apple’a był drugim najpopularniejszym modelem na świecie. Na czwartym miejscu znalazł się natomiast iPhone 17 Pro Max - czyli obecnie najdroższy i najbardziej zaawansowany telefon firmy z Cupertino.

Apple zajął łącznie siedem pozycji w pierwszej dziesiątce: iPhon 17 uplasował się na siódmym miejscu, iPhon 15 na ósmym i najtańszy iPhonem 16e na dziesiątym. Twórcy raportu wskazują, że sprzedaż iPhone’ów 17 wzrosła aż o 16 proc. w porównaniu z poprzednią generacją. Największe znaczenie mają tu zmiany w wyglądzie modeli Pro oraz ulepszenia w ekranie podstawowej siedemnastki.

Samsung zajął natomiast pozostałe trzy pozycje w rankingu:

Galaxy A16 5G - 5. miejsce;

Galaxy A06 4G - 6. miejsce;

Galaxy S25 Ultra - 9 miejsce.

Na liście brakuje zatem pośrednich modeli Samsunga takich jak Galaxy A56. Zamiast tego klienci albo wolą kupić najtańsze warianty, albo te najdroższe. Dziesięć wymienionych w rankingu modeli odpowiada za 19 proc. całkowitej sprzedaży smartfonów na świecie. Porównując te wyniki z danymi z 2024 roku, nie widać dużych różnic. Klienci co roku sięgają po sprawdzony schemat - przede wszystkim po iPhone’y.

