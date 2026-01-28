Ludzie nie chcą nowego systemu na iPhone'y. Absurdalne powody

Ładowanie...

Na początku stycznia dowiedzieliśmy się, że iOS 26 działa na ok. 15 proc. iPhone’ów z całego świata. Wciąż znacznie popularniejsze są starsze wydania takie jak iOS 18.7 czy 18.6. Nowa stylistka jednak nie stanowi największego problemu.

Posiadacze iPhone’ów nie instalują iOS-a 26, bo o nim nie wiedzą

Z nowego badania SellCell przeprowadzonego w USA wynika, że 22 proc. osób jeszcze nie zaktualizowało swojego iPhone’a do iOS 26. Przypomnę, że system jest dostępny dla wszystkich od września. Co jest głównym powodem niewykonania uaktualnienia?

Aż 28 proc. osób nie wie o dostępności iOS 26, co jest zaskakujące. Apple mocno stawiał na reklamę nowej stylistki Liquid Glass. Gdy tylko pojawia się nowa wersja systemu Apple daje o tym znać za pomocą powiadomienia oraz czerwonej plakietki (kropki) tuż nad ikoną aplikacji ustawień.

Mnóstwo użytkowników nie zainstalowało iOS-a 26, ponieważ myśleli, iż smartfon zaktualizuje się automatycznie. iPhone’y faktycznie wspierają funkcję samoistnego uaktualniania, ale działa ona głównie dla pomniejszych wersji systemu - np. jeśli przechodzimy z iOS 26.1 na iOS 26.2. Przejście na iOS 26 wymaga ręcznej instalacji oprogramowania.

Inne powody braku instalacji iOS 26 są bardziej uzasadnione. 23,3 proc. użytkowników uważa, że proces zajmuje zbyt długo. To akurat jest prawda. Szczególnie gdy pobieramy dużą wersję systemu. Pozostali badani wskazują obawy: 9,9 proc. boi się pogorszenia czasu pracy na baterii, a 5,2 proc. wolniejszego działania urządzenia.

Liquid Glass, który był bardzo krytykowany najwyraźniej nie jest dużym problemem. Tylko 7,7 proc. osób, które jeszcze nie przeszły na dwudziestkę szóstkę nie chcą nowej stylistyki.

Ogromna część ankietowanych zapytanych co ich najbardziej zniechęca do korzystania z iOS 26 - aż 72 proc. - ma co najmniej jedną obawę związaną z systemem. Najczęściej jest to kwestia działania baterii, spowolnienia telefonu, trudność powrotu do starej wersji, błędy związane z oprogramowaniem czy negatywne komentarze internautów. Liquid Glass nie jest tu ponownie dużym problemem - 17,5 proc. wskazuje na obawy co do nowej stylistykę, a 8,6 proc. na fakt, że nie można w pełni wyłączyć szklanego wyglądu.

Albert Żurek 28.01.2026 20:15

