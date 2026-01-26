REKLAMA
Android znów rżnie z iOS-a. I to coś, co wkurzyło nawet ajfoniarzy

Android znów będzie kopiował iOS-a. Google połasił się na nowość, która była krytykowana przez posiadaczy iPhone'ów na tyle, iż Apple się jedną nogą ze swojego pomysłu wycofał.

Piotr Grabiec
Na rynku mobilnych systemów operacyjnych mamy dwóch głównych graczy, którzy regularnie od siebie kserują pomysły. Co roku po premierze kolejnych wersji Androida oraz iOS-a można palcem wskazywać nowości inspirowane rozwiązaniem konkurenta. Czasem firmy od siebie pomysły zżynają tak ordynarnie, że potem spotykają się z tego tytułu w sądzie. W wielu przypadkach wychodzi to na dobre konsumentom - a na sporo takich kopii nadal czekamy.

Android 17 będzie podobny do iOS 26

Niekiedy w kontekście tego kopiowania od siebie mówimy o nowościach funkcjonalnych, a innym razem - czysto wizualnych. Sporo wskazuje na to, że po premierze systemu Android 17 będziemy mieli do czynienia z tą drugą sytuacją. iOS 26 wydany we wrześniu 2025 r. wprowadził rewolucję, jeśli chodzi o design, który inspirowany był płynnym szkłem - pełnym półprzezroczystości i nowych animacji. Użytkownicy kręcą nosem na Liquid Glass, ale Google’owi się to najwyraźniej spodobało.

Do premiery systemu Android 17 pozostało co prawda jeszcze kilka miesięcy, ale osoby, które rzekomo widziały jego wczesną wersję przed premierą, informują o tym, że Google postanowił wprowadzić przezroczystości w kluczowych obszarach nowej wersji swojego oprogramowania mobilnego. Za przykłady podawane są pasek głośności, pop-up pozwalające na wyłączenie i restart urządzenia oraz inne wyskakujące okienka, przez który prześwituje tapeta.

Co przy tym ciekawe, już wcześniej pojawiły się nowości, które zwiastowały tego typu zmiany w systemie od Google’a, w tym delikatne przezroczystości dające wrażenie głębi w przypadku powiadomień i panelu szybkich ustawień. A czy rozszerzy się to na aplikacje, w tym firm trzecich? Zobaczymy! Na tym etapie nie pozostaje nam zaś nic innego, jak czekać na premierę Androida 17 w wersji Developer Preview, która powinna pojawić się w pierwszej połowie tego roku.

Warto jednak nadmienić, że w przypadku Apple’a zmiany nie zostały przyjęte przez użytkowników zbyt ciepło. Pierwsza wersja Liquid Glass była niezwykle nieczytelna. Apple co prawda wprowadził już szereg poprawek, w tym możliwość użytkownikom iOS 26 wyłączenia przezroczystości na rzecz matowego wykończenia. Możliwe, że Google opracowując Androida 17 inspirował się właśnie tą drugą wersją, której bliżej do oszronionego plastiku niż płynnego szkła.

Android na imprezę z Liquid Glass przychodzi spóźniony, co może mu wyjść na dobre.

iOS rozwijany jest przez Apple’a wyłącznie z myślą o jego produktach, ale w przypadku Androida sprawa wygląda zupełnie inaczej. Google odpowiada za czystą wersję tego systemu operacyjnego, ale producenci smartfonów, którzy z niej korzystają, w lwiej części przypadków przygotowują swoje nakładki. Te z jednej strony dają dostęp do unikalnych funkcji opracowanych przez daną firmę, a z drugiej - modyfikują wygląd oprogramowania we własnym zakresie.

Część firm, które sprzedają smartfony z Androidem, zdecydowała się nie czekać na Google’a i wprowadziły namiastkę Liquid Glass właśnie w ramach swoich nakładek, a przykładem są SamsungVivo (a inne stanęły z boku). To zresztą nie pierwsza tego typu sytuacja - podobnie było w przypadku Dynamicznej Wyspy. Na smartfonach marki Realme niemal od razu pojawiła się Mini Kapsułka, a nieco później tę ideę zaadaptowało Xiaomi, które rozwinęło ją na swój sposób w Hyper OS 3.0.

Dodajmy przy tym, że dopóki mówimy o zmianach wizualnych i funkcjonalnych w nakładkach od jednego z wielu producentów smartfonów, dopóty nie ma co liczyć na to, że aplikacje pobrane z Google Play Store lub dowolnego innego źródła będą brały je na poważnie. Fakt, iż Google zdecydował się wdrożyć elementy inspirowane Liquid Glass, może sprawić, iż deweloperzy programów na Androida się zdecydują dołączyć do zabawy. I to od razu w tej bardziej zjadliwej wersji.

Piotr Grabiec
26.01.2026 17:32
Tagi: AndroidAppleGoogleiOSiPhone
