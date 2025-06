Co iPhone mógłby przejąć z Androida? Stan na 2025 rok

Ponownie: ekrany w iPhone’ach stały się ogromne i aż się prosi o to, aby w ofercie Apple’a pojawił się Apple Pencil for iPhone pozwalający na odręczne pisanie oraz szkicowanie i obsługę systemu operacyjnego - tym bardziej że potrafi to iPadOS. Co prawda stylusy od tabletów są nieco zbyt duże, by przyczepić je do telefonu tudzież założonego na niego etui, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, by przygotować nowe akcesorium. Android oferuje to od lat.