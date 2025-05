Smartfon zastąpi laptopa? Google ma na to sposób

Jak się okazuje, kulminacja tych wysiłków obecna jest w wersji beta Androida 16 pod postacią "Funkcji pulpitu", które można włączyć na smartfonach Pixel po włączeniu dostępu do ustawień dla deweloperów. Nową funkcję udało się uruchomić Mishaalowi Rahmanowi z serwisu Android Authority. Do jej uruchomienia potrzebował on własnego smartfona Pixel 8 Pro z najnowszą wersją Androida 16 beta, w którym to systemie włączył on dostęp do funkcji deweloperskich.