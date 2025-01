Tak nowy Android ochroni twój telefon. I twoje cenne dane

Czy blokowanie instalowania aplikacji spoza Google Play jest ograniczeniem Androida? Zdecydowanie tak. System operacyjny Google od zawsze to umożliwiał, co z jednej strony jest świetne – zapewnia niezależność od sklepu producenta Androida, ale z drugiej daje pole do popisu oszustom internetowym, którzy wrzucają swoje szemrane aplikacje do internetu. Nieświadomy użytkownik instalując taki program może stracić dostępy do kont internetowych, a nawet pieniądze. Jeśli nie instalujecie aplikacji spoza Google Play, to śmiało możecie uruchomić funkcję zaawansowanej ochrony – np. swojemu dziecku lub osobie starszej. To zawsze dodatkowe zabezpieczenia telefonu i danych.