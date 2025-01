Jest czwarty model flagowców Samsunga. Oto zupełnie nowy Galaxy S25 Edge

Urządzenie ma mieć zaledwie 6,4 mm grubości, co stanowi redukcję o 1,2 mm w porównaniu z Galaxy S24. W miejscu aparatów grubość wynieść ma 8,3 mm, czyli prawie 2 mm mniej niż w poprzedniku, co jest osiągnięciem trudnym do uzyskania dla większości producentów. Co więcej Galaxy S25 Edge ma być cieńszy w najgrubszym punkcie niż Galaxy S25 Ultra w najcieńszym.