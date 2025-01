Piekło zamarzło: Samsung i Apple obniżają ceny, a Chińczycy podnoszą. Kto teraz kupi chiński smartfon?

Ciekawiej robi się, gdy weźmiemy pod uwagę tegoroczne smartfony z Chin, które teoretycznie powinny dostosować się do malejących cen Apple’a. No, nie do końca tak jest, a raczej po części. Weźmy pod uwagę OnePlusa 13 – to kapitalny smartfon, który został znacząco ulepszony względem również świetnego OnePlusa 12. Tyle że zeszłoroczny OnePlus 12 startował z ceny 4499 zł, a tegoroczny 13 kosztuje 4799 zł. To 300 zł podwyżki. Ciekawiej się robi, gdy zobaczymy na ofertę w Niemczech, gdzie ten sam smartfon kosztuje 999 euro, czyli ok. 4200 zł