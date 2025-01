Honor Magic 7 Pro już tu jest. Powstał, aby pokonać najlepsze smartfony 2025 roku

Honor Magic 7 Pro trafił do sprzedaży i jest dostępny za 5799 zł. Już wcześniej ptaszki ćwierkały, że urządzenie będzie tańsze niż bezpośredni poprzednik w postaci Honora Magic 6 Pro, który startował z ceny 5999 zł. Tegoroczny Magic 7 Pro można kupić za 200 zł mniej - nieduża różnica, ale jest. Nie dość, że ulepszyli kluczowe aspekty smartfona, to jeszcze obniżyli cenę. To zrozumiałe podejście – smartfony konkurencji również tanieją.