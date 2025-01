To będzie najchudszy składany smartfon. Oppo pokazało coś niesamowitego

Wystarczy tylko spojrzeć na to, że obramowanie telefonu ma niemal takie same wymiary jak port USB-C. Do porównań wykorzystano także inne przedmioty codziennego użytku. Okazało się, że telefon ma niemalże taką samą grubość jak 39 karteczek samoprzylepnych, dwie monety o nominale 1 yuana czy cztery chińskie dowody osobiste.