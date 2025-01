Telefony Samsunga dostaną piorunujące szybkie ładowanie. Bezprzewodowe

Bezprzewodowe ładowanie jest szalenie wygodne, jednak ceną za wygodę jest prędkość, która zależnie od urządzenia może być nawet 30 proc. wolniejsza w porównaniu do ładowania kablem. Nie pomaga także fakt, że ładowarki bezprzewodowe cechują się znacznie niższymi - niekiedy dwa- a nawet trzy razy - mocami ładowania w porównaniu do zwykłych ładowarek.



To jednak ma się nie tyczyć Samsunga. Koreański koncern zapowiedział właśnie ulepszenie bezprzewodowego ładowania za pomocą najnowszego układu zarządzania energią, S2MIW06.