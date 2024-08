Jaka ładowarka bezprzewodowa? Oto na co zwrócić uwagę podczas wyboru

Warto również zaznaczyć, że ładowarki MagSafe działają nie tylko z iPhone'ami, ale też ze słuchawkami AirPods oraz zegarkami Apple Watch czy MacBookami. MagSafe to standard, z którego można korzystać w kilku generacjach iPhone'ów – obecnie w seriach 12, 13, 14 i 15, a we wrześniu dołączy do nich również iPhone 16. Rozwiązanie działa niezależnie od modelu, czy to iPhone 12 Mini, czy 15 Pro Maxa, mimo że te urządzenia wyposażone są w odmienne porty ładowania - do "czternastki" jest to Lightning, a od "piętnastki" USB-C.