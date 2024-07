Jaka ładowarka do iPhone w 2024 roku? TOP 5 popularnych modeli na każdą kieszeń

Do tego Belkin Boost Hybrid to urządzenie, które działa nie tylko jako klasyczna ładowarka podłączana do kontaktu, ale także powerbank. Jeśli nie mamy gniazda sieciowego pod ręką, smartfon zasilimy bezpośrednio z kostki, skrywającej własną baterię o pojemności 4800mAh - wystarczy by naładować w pełni rozładowany iPhone do 70 - 80%. Stan baterii w powerbanku symbolizują diody na obudowie.