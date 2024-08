Jakie etui na telefon jest najlepsze - przewodnik po typach etui dla Androida i iPhone

Etui wodoszczelne - podobnie jak tzw. pancerniki - są niezwykle zróżnicowane cenowo, zaczynając od szczelnego worka z zapięciem za 50 zł, a kończąc na specjalistycznym sprzęcie do nurkowania za pół tysiąca. Swoją drogą taki worek - chociaż prosty i mało wyrafinowany - okazuje się niezwykle praktyczny. Dobrze przemyślane etui tego typu zapewnia obsługę ekranu oraz umożliwia wykonywanie zdjęć. Do tego posiada smycz, którą przypniemy smartfon do kamizelki albo spodni. Co więcej, zmieścimy do niego nie tylko telefon, ale też pieniądze, klucze, karty czy dokumenty. Etui workowe można też podzielić na klasyczne oraz takie z poduszeczkami powietrznymi, umożliwiającymi utrzymywanie się na powierzchni wody..