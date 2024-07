Jest pierwszy telefon z Qi2. Wygląda jak stara Nokia

Qi2 to nowy standard ładowania bezprzewodowego, opracowany przez Wireless Power Consortium (WPC). Główną różnicą w stosunku do poprzedniego standardu Qi jest wprowadzenie technologii inspirowanej MagSafe’em od Apple’a. Dzięki niej ładowarka i urządzenie idealnie do siebie dopasowują się, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne ładowanie oraz eliminuje problem przegrzewania się. Qi2 oferuje również większą moc ładowania – do 15 W, podczas gdy Qi było ograniczone do 7,5 W.