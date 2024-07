Fotograficzny potwór ląduje w Polsce. Chwali się nieskazitelnym ekranem

Już wcześniej w tym roku ZTE zrobiło pierwszy rzut smartfonów submarki Nubia do Polski. Dobrym przykładem była Redmagic 9 Pro, która należała do gamingowej odmiany urządzeń producenta. Nowy Z60 Ultra to urządzenie wyposażone w najlepszą specyfikacją, które bardziej stawia na zestaw fotograficzny.