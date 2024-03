Nubia Redmagic 9 Pro już do kupienia. Sztandarowy smartfon jak się patrzy

Ekran Nubia Redmagic 9 Pro jest duży – przekątna wynosi 6,8 cala i bazuje na matrycy OLED produkcji firmy BOE. Pracuje w rozdzielczości FullHD+ (2480 x 1116 pikseli), oferując częstotliwość odświeżania do 120 Hz, częstotliwość próbkowania dotyku do 2000 Hz i jasność szczytową na poziomie 1600 nitów. Panel jest pokryty szkłem Gorilla Glass (producent nie podaje dokładnej wersji) i przede wszystkim został pozbawiony wcięć i otworów. Producent zastosował aparat przedni o matrycy 16 Mpix umieszczony pod ekranem, podobnie jak czytnik linii papilarnych. Takie rozwiązanie sprawia, że mamy do czynienia z pięknym ekranem, ale za to tracimy na jakości zdjęć z przedniego aparatu, które wydają się "zamglone".