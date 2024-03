Znany sklep sprzedał mu stary telefon jako nowy. Chciał go naprawić i pojawił się problem

Zgodnie z procedurą klient zgłosił do nas usterkę wyświetlacza telefonu. Standardowa weryfikacja daty zakupu wykazała, że urządzenie objęte jest gwarancją producenta. Zaleciliśmy więc klientowi odesłanie uszkodzonego telefonu do autoryzowanego serwisu producenta, celem jego diagnozy i naprawienia usterki. Telefon trafił do serwisu, który odmówił naprawy ze względu na zakończony okres gwarancji. W takiej sytuacji urządzenie trafiło do nas, a my jeszcze w tym samym dniu zwróciliśmy się z zapytaniem do dystrybutora, od którego urządzenie została wysłane do klienta. Obecnie urządzenie znajduje się w rękach dostawcy, a my oczekujemy na odpowiedź, starając się maksymalnie przyspieszyć wyjaśnianie sprawy, by jak najszybciej wrócić do klienta z kompletną odpowiedzią.